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    02:00, 28 Май 2021 | GMT +6

    На 46,8 тысячи га увеличили посевные площади в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Итоги весенне-полевых работ рассмотрели на совещании в Жамбылском областном акимате под председательством акима области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы главы региона, состоялось обстоятельное и конструктивное обсуждение возникших в этот важный период вопросов. Выступили руководитель управления сельского хозяйства Кайрат Аманов, председатель правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тараз» Нургали Корпебаев, директор филиала РГП «Казводхоз» Казыбек Бедебаев, акимы районов.

    По словам Кайрата Аманова, в этом году сельскохозяйственные культуры размещены на 768,5 тысячи гектарах. Это на 46,8 тысячи гектаров больше, чем в 2020 году. В целом по всем сельскохозяйственным культурам наблюдается увеличение площадей.

    Отмечалось, что в регионе сложилась непростая ситуация с семенами. В этом году объем посеянных элитных семян составил всего 12 процентов. Увеличение по сравнению с прошлым годом незначительное - 3,3 процента.

    Акима области возмутил тот факт, что регион не обеспечивает себя семенами и остается зависимым от их импорта.

    Глава региона поручил в каждом районе области создать семеноводческие хозяйства и лаборатории сортоиспытания, а также поддержать местных производителей посевного материала.

    «Семеноводство должно стать первостепенным направлением, - считает Бердибек Сапарбаев. - Увеличение производства сельскохозяйственных культур и повышение их урожайности зависит от использования качественных семян. Нужно принять конкретные меры для развития отечественного семеноводства, привлекать местные инвестиции для поддержания этой отрасли».

    Кайрат Аманов объяснил, что работа в этом направлении уже ведется. Совместно со специалистами ТОО «Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства» Алматинской области в каждом районе Жамбылской области будут определены хозяйства и организована работа по внедрению новых сортов озимой пшеницы.

    Бердибек Сапарбаев поручил составить список хозяйств, сотрудничающих с этим научно-исследовательским институтом. Акимам района было поручено активизировать работу по выполнению утвержденных индикаторов по обновлению техники.

    Спикер напомнил, что на этот год был утвержден индикатор по внедрению водосберегающих технологий в каждом районе. На сегодняшний день новые технологии внедрены на 40,5 тысячи гектаров, план выполнен на 101,2 процента.

    Глава региона также поручил контролировать ситуацию с поливом и, наконец, завершить ремонтные работы на каналах.

    Аким области подчеркнул важность обсужденных проблем и поручил ответственным ведомствам выработать алгоритм их решения.

    «В начале посевной кампании вы все рапортовали о полной готовности. На деле же получилось обратное. Итоги посевной оказались хуже ваших прогнозов. Нужно проанализировать допущенные ошибки и немедленно устранить. Жду от вас конкретных мер», - поручил в завершение Бердибек Сапарбаев.

    Теги:
    Сельское хозяйство Жамбылская область
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