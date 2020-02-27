На 44 участках республиканских автодорог ограничено движение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение в семи областях на 44 участках протяженностью 5436 километров. Это 21,8% всех автодорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

1. Нур-Султан-Темиртау, км 1291-1426

2. Щучинск-Зеренда км 0-80 Щучинск-Зеренда

3. Жезказган-Петропавловск км 377-595 Костанайская область - СКО

4. Жаксы-Есиль-Бузулук км 0-82 Жаксы-Бузулук

5. Екатеринбург-Алматы км 856-1291 СКО-Нур-Султан-ПВП (платный участок)

6. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты км 16-200 Нур-Султан-Павлодарская область

7. Нур-Султан-Коргалжын км 19-180 Нур-Султан-Коргалжинской заповедник

8. Макинск-Аксу-Торгай км 0-240 Макинск-Торгай

9. Кокшетау-Атбасар км 47-184 Зеренда-Атбасар

10. Костанай-Аулиеколь-Сурган км 232-260 Костанайская обл-Сурган

11. Боровская курортная зона км 0-66

12. Подъезд мемор.комплексу Кабанбай Батыр км 0-4

13. ЩБКЗ, км 0-8,9

14. Нур-Султан-Кабанбай батыра-Киевка-Темиртау км 16-51 Нур-Султан-Карагандинская обл

15. Самара-Шымкент км 835-965, Хромтау-Карабутак

16. Самара-Шымкент км. 773-835, Белогорка-Хромтау

17. Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай км. 0-231, Карабутак-Костанайская обл

18. Усть-Каменогорск-Алтай-Рахмановские ключи км. 7-66, Ушановское–Серебрянск

19. Алматы-Усть-Каменогорск км 971-1068, Калбатау– К.Кайсенов

20. Алматы-Усть-Усть-Каменогорск км 780-967, Аягоз–Калбатау

21. Усть-Каменогорск-Семей км. 10-198, Герасимовка–Семей

22. Усть-Каменогорск-Шемонаиха-РФ км. 15-123, Глубокое-РФ

23. Усть-Каменогорск-Риддер-РФ км. 15-105, Белоусовка-Риддер

24. Екатеринбург-Алматы км. 1446-1426, Караганда-до терминала. (платный участок)

25. Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Керней-Ботакара км 231-324 Ботакара-Павлодарская обл

26. Кызылорда-Павлодар км 970-1135 Караганда-Павлодарская обл

27. Караганда-Аягоз-Бугаз км 17-217 Караганда-Каркаралинск

28. Кызылорда-Павлодар км 434-906 Жезказган-Топар

29. Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау км 51-266 Темиртау-Акмолинская обл

30. Жезказган-Петропавлск км 136-252 Улытау-Костанайская обл

31. Кызылорда-Павлодар км 1000-1066, Кушокы-Молодежный

32. Екатеринбург-Алматы км. 686-729, Сарыколь-СКО

33. Костанай-Аулиеколь-Сурган км. 216-232, Октябрьский-Акмолинская обл.

34. Жезказган-Петропавловск км. 340-377, Аркалык-Акмолинская обл

35. Костанай-Аулиеколь-Сурган км 108-216, Аулиеколь-Октябрьский

36. Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай км. 231-386, Актюбинская обл-Денисовка

37. Денисовка-Житикара-Мюктиколь-РФ км 50-167, Житикара–РФ

38. Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Керней км 138-231, Баянаул-Карагандинская обл

39. Кызылорда-Павлодар км 1135-1208, Карагандинская обл-Шидерты

40. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты км 200-235, Акмолинская обл-Шидерты

41. Кокшетау –Рузаевка км 102-196 Саумалколь-Рузаевка

42. Екатеринбург-Алматы км 729-856 Костанайская обл–Акмолинская обл.

43. Жезказган – Петропавловск км 595-701 Акмолинская обл-Новоишимское

44. Булаево-Возвышенка–Рощинское км 0-228

По всей республике работает 729 единиц техники.