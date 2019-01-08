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На 40% выросла численность сайги в РК - Минсельхоз
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве сельского хозяйства РК рассказали о численности сайги на территории Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В 2018 году численность сайги составила 215 100 особей. Ежегодно поголовье сайги растет на 41%», - сообщили в Минсельхозе на официальной странице в Facebook.
В ведомстве напомнили, что существует пять главных популяций вида, три из которых находятся в Казахстане, одна - в России (Калмыкия) и одна - в Монголии. В Казахстане обитают три популяции сайги: Бетпакдалинская, Уральская и Устюртская. Современный ареал сайги в Казахстане охватывает территорию десяти административных областей, ареал животных также распространяется и на соседние области Узбекистана и Российской Федерации.
Сайгакне включена в Красную книгу Республики Казахстан.
Также в Минсельхозе напомнили о падеже сайги в 2015 году и назвали ее причину.
«В период с 11 мая по 5 июня 2015 года в Костанайской, Актюбинской и Акмолинской областях был зафиксирован массовый падеж Бетпакдалинской популяции сайги.(...)
Выяснением причин падежа занимались научные организации и специализированные лаборатории Министерства образования и науки (научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности, научно-исследовательский институт микробиологии и вирусологии, институт зоологии), Министерства энергетики (областные департаменты экологии), а также иностранные эксперты из Королевского ветеринарного колледжа (Англия), Франкфуртского зоологического общества (Германия), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Международного эпизоотического бюро и Федерального центра охраны здоровья животных Россельхознадзора (Россия).
По сводному заключению Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК, причиной заболеваемости и гибели сайги в Акмолинской, Актюбинской и Костанайской областях является пастереллез», - отметили в ведомстве.
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