На 40% выросла численность сайги в РК - Минсельхоз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве сельского хозяйства РК рассказали о численности сайги на территории Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В 2018 году численность сайги составила 215 100 особей. Ежегодно поголовье сайги растет на 41%», - сообщили в Минсельхозе на официальной странице в Facebook.

В ведомстве напомнили, что существует пять главных популяций вида, три из которых находятся в Казахстане, одна ­- в России (Калмыкия) и одна - в Монголии. В Казахстане обитают три популяции сайги: Бетпакдалинская, Уральская и Устюртская. Современный ареал сайги в Казахстане охватывает территорию десяти административных областей, ареал животных также распространяется и на соседние области Узбекистана и Российской Федерации.

Сайгакне включена в Красную книгу Республики Казахстан.

Также в Минсельхозе напомнили о падеже сайги в 2015 году и назвали ее причину.

«В период с 11 мая по 5 июня 2015 года в Костанайской, Актюбинской и Акмолинской областях был зафиксирован массовый падеж Бетпакдалинской популяции сайги.(...)



Выяснением причин падежа занимались научные организации и специализированные лаборатории Министерства образования и науки (научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности, научно-исследовательский институт микробиологии и вирусологии, институт зоологии), Министерства энергетики (областные департаменты экологии), а также иностранные эксперты из Королевского ветеринарного колледжа (Англия), Франкфуртского зоологического общества (Германия), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Международного эпизоотического бюро и Федерального центра охраны здоровья животных Россельхознадзора (Россия).

По сводному заключению Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК, причиной заболеваемости и гибели сайги в Акмолинской, Актюбинской и Костанайской областях является пастереллез», - отметили в ведомстве.