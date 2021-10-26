На 40% снизилась коррупция в сельхозсфере Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Коррупционные риски в сфере сельского хозяйства обсуждали в Таразе в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании межведомственной комиссии по противодействию коррупции было отмечено, что количество коррупционных преступлений в Жамбылской области за девять месяцев 2021 года по сравнению с прошлым годом снизилось на 40%, отмечает пресс-служба акимата Жамбылской области.

Руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Жамбылской области Адилхан Аширбаев доложил о результатах внешнего анализа коррупционных рисков при выделении и получении субсидий в сфере сельского хозяйства.

Спикер отметил, что в 2020 году в Жамбылской области было зарегистрировано 113 подобных преступлений, а за девять месяцев этого года число преступлений снизилось до 55. Из них 32 - коррупционные преступления.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что необходимо работать в соответствии с совместным планом правоохранительных органов по реализации антикоррупционной стратегии.

«Особое внимание необходимо уделить работе по проведению внешнего и внутреннего анализа коррупционных рисков по всем направлениям», - подчеркнул глава региона.

Совместно с Палатой предпринимателей «Атамекен» необходимо усовершенствовать меры по повышению качества услуг для инвесторов и начинающих бизнесменов по принципу «одного окна». Протокольные поручения должны быть выполнены качественно и в срок, резюмировал Бердибек Сапарбаев.