21:55, 19 Февраль 2021 | GMT +6
На 4,9 трлн тенге выполнен объем строительных работ в Казахстане в 2020 году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Строительная отрасль по итогам 2020 года среди отраслей экономики заняла лидирующую позицию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.
Объем строительных работ выполнен на 4,9 трлн тенге, это больше периода 2019 года на 12,5%.Инвестиции в жилищное строительство возросли в сравнении с 2019 годом на 33% и составили 2 трлн тенге
По программе «Нұрлы жер» построено 15 млн кв. метров жилья, что выше уровня прошлого года на 14,5%.
В этом году планируется построить по республике 15.2 млн. . метров нового жилья.