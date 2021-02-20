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    21:55, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    На 4,9 трлн тенге выполнен объем строительных работ в Казахстане в 2020 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Строительная отрасль по итогам 2020 года среди отраслей экономики заняла лидирующую позицию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Объем строительных работ выполнен на 4,9 трлн тенге, это больше периода 2019 года на 12,5%.

    Инвестиции в жилищное строительство возросли в сравнении с 2019 годом на 33% и составили 2 трлн тенге
    По программе «Нұрлы жер» построено 15 млн кв. метров жилья, что выше уровня прошлого года на 14,5%.
    В этом году планируется построить по республике 15.2 млн. . метров нового жилья.
    Теги:
    Правительство РК Строительство
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