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На 4,5 млн тенге обманул аферист жителей Кентау

20 Мая 2021 13:36
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На 4,5 млн тенге обманул аферист жителей Кентау

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - На 4,5 млн тенге обманул аферист жителей Кентау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В отдел полиции города Кентау с заявлением обратились двое жителей города, ставшие жертвами мошенничества. Одному из потерпевших аферист обещал приобрести квартиру за 2,5 млн тенге, а второму - решить вопрос с социальной помощью за 140 тысяч тенге. Однако, получив деньги, мошенник исчез.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали жителя города Туркестана, который подозревается в причастности к трем фактам мошенничества. Сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила более 4,5 миллионов тенге. Факты зарегистрированы в ЕРДР по ст. 190 УК РК «Мошенничество«. Ведется досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской.


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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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