На 4,3 млн тенге оштрафовали лиц с «красным» статусом в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области Ashyq зафиксировал 2563 человек с «красным» и 870 посетителей с «желтым» статусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В области 9285 объектов являются участниками пилотного проекта «Ashyq». Мониторинговой группой охвачено 5622 субъектов малого и среднего бизнеса и были выявлены факты недобросовестного использования приложения, соответственно 1106 участников проекта были исключены с платформы «Ashyq».

«По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности за период с 10 июня по 23 сентября 2021 года, выявлено 3433 нарушений гражданами нашей области санитарно-карантинного режима. В том числе, зафиксировано 2563 человек с «красным» и 870 посетителей с «желтым» статусом. Наложено 99 штрафов в отношении лиц с «красным» статусом на сумму 4 331 745 тенге. Также выдано 320 постановлений с требованиями о необходимости соблюдения условий домашнего карантина в отношении граждан с «желтым» статусом», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области.