На 39% вырос товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном в 2022 году

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном за январь-декабрь 2022 года составил 461,9 млн долларов США, что на 39 % выше, чем за аналогичный период предыдущего года (332,2 млн долларов), следует из отчета Бюро национальной статистики АСПР РК, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

При этом если экспорт из Казахстана в Азербайджан за январь-декабрь 2022 года вырос почти на 30 % (375,3 млн долларов), то импорт из южно-кавказской страны составил 86,6 млн долларов, увеличившись почти на рекордных 95 %, что наглядно показывает об улучшении торгового баланса между странами.

Как отмечается, рост экспорта в Азербайджан вырос за счет увеличения поставок сырой нефти (на 74,9 млн долларов), пшеницы (рост в 3,7 раза или на 69,9 млн долларов), нефтепродуктов (рост в 3,1 раза или на 56,8 млн долларов) и других товаров, тогда как поставки плавучих средств спецназначения снизились на 92,7 % (на 120,7 млн долларов), а железнодорожных электрических локомотивов – на 60,8 % или на 21,6 млн долларов.

Тем временем рост импорта из Азербайджана обосновывается увеличением ввоза в нашу страну таких товаров, как сахар (рост в 147,2 раза или на 13,6 млн долларов), плавучих средств специального назначения (рост 6,3 раза или на 11,4 млн долларов), круизных экскурсионных судов, паромов и другие средства для перевозки пассажиров (рост на 8,4 млн долларов), труб из черных металлов (рост на 7,7 млн долларов).

Но также в прошлом году из этой страну в РК меньше завозились полимеры пропилена (меньше на 35,4 % или на 5,4 млн долларов), полимеры этилена (меньше на 54,3 % или на 3,6 млн долларов), орехи (меньше на 29,6 % или на 1,1 млн долларов), а геодезические или топографические приборы и инструменты вовсе перестали импортироваться в нашу страну.

В августе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетил Азербайджан, в результате переговоров стороны подписали ряд значимых документов в области экономики, а также договорились увеличить взаимную торговлю между странами до одного млрд долларов в год в ближайшее время.

Автор: Серикбол Кошмаганбетов