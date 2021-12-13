На 33% выросли заработные платы строителей в Казахстане за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 33% выросли заработные платы строителей в Казахстане за год. В то же время в отрасли наблюдается острый кадровый голод, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

В третьем квартале 2021 года в сфере строительства страны было занято 640,7 тыс. человек — на 3% больше, чем годом ранее.

В аналогичном периоде 2020-го численность занятых в секторе составляла 621,8 тыс. человек, минус 3,1% за год.

В региональном разрезе больше всего занятых в секторе числилось в столице: 74,7 тысячи человек, плюс 11,3% за год. В тройке лидирующих регионов также оказались Алматы и Туркестанская область. Наименьшая численность занятых в строительстве зафиксирована в Северо-Казахстанской области: 11,2 тысячи человек, минус 2,9%.

Наибольший рост численности занятых в сфере отмечен в Восточно-Казахстанской области (на 25,3%, до 34,1 тысячи человек), наибольшее сокращение — в Карагандинской области (на 7,6%, до 35,9 тысячи человек).

Среднемесячная номинальная заработная плата работников сферы строительства в третьем квартале текущего года достигла 314,3 тысячи тг — на 32,5% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Реальный рост заработных плат в секторе составил 21,9% за год.

Наибольшую среднемесячную заработную плату получают работники Атырауской области: 465,4 тыс. тг, плюс 44,3%. Высокие зарплаты в секторе получают также строители Мангистауской области и столицы. Только в тройке лидирующих регионов заработная плата превышает среднюю по стране.

Меньше всего получают работники Кызылординской области: всего 166,8 тысячи тг — на 11,8% больше, чем годом ранее.



