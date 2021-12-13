+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -21 °С
Алматы: -4 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На 33% выросли заработные платы строителей в Казахстане за год

13 Декабря 2021 13:18
Поделиться:
На 33% выросли заработные платы строителей в Казахстане за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 33% выросли заработные платы строителей в Казахстане за год. В то же время в отрасли наблюдается острый кадровый голод, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Новости по теме
Нурсултан Назарбаев принимал участие в открытии каждого объекта – архитектор о строительстве столицы
В Библиотеке Елбасы состоялась встреча с первостроителями столицы

В третьем квартале 2021 года в сфере строительства страны было занято 640,7 тыс. человек — на 3% больше, чем годом ранее.

В аналогичном периоде 2020-го численность занятых в секторе составляла 621,8 тыс. человек, минус 3,1% за год.

В региональном разрезе больше всего занятых в секторе числилось в столице: 74,7 тысячи человек, плюс 11,3% за год. В тройке лидирующих регионов также оказались Алматы и Туркестанская область. Наименьшая численность занятых в строительстве зафиксирована в Северо-Казахстанской области: 11,2 тысячи человек, минус 2,9%.

Наибольший рост численности занятых в сфере отмечен в Восточно-Казахстанской области (на 25,3%, до 34,1 тысячи человек), наибольшее сокращение — в Карагандинской области (на 7,6%, до 35,9 тысячи человек).

Среднемесячная номинальная заработная плата работников сферы строительства в третьем квартале текущего года достигла 314,3 тысячи тг — на 32,5% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Реальный рост заработных плат в секторе составил 21,9% за год.

Наибольшую среднемесячную заработную плату получают работники Атырауской области: 465,4 тыс. тг, плюс 44,3%. Высокие зарплаты в секторе получают также строители Мангистауской области и столицы. Только в тройке лидирующих регионов заработная плата превышает среднюю по стране.

Меньше всего получают работники Кызылординской области: всего 166,8 тысячи тг — на 11,8% больше, чем годом ранее.



Подписывайтесь на наш канал:

#Строительство   #Экономика  
Поделиться:
Новости по теме
Нурсултан Назарбаев принимал участие в открытии каждого объекта – архитектор о строительстве столицы
В Библиотеке Елбасы состоялась встреча с первостроителями столицы
Популярное
1 На старом вокзале в Нур-Султане от удара током погиб проводник поезда
2 В Атырау заместитель акима области помещена под домашний арест
3 Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
4 Четвероклассник пожертвовал школе миллион: в МОН рекомендовали вернуть подарок
5 Юная казахстанка стала чемпионом мира по грэпплингу в Москве
6 Как ужесточают контроль сдачи экзаменов на водительские права в Казахстане
Читайте также
Более 500 субъектов МСБ получили отсрочку по кредитным платежам в 2021 году
30-летие Независимости РК: в Аркалыке запущены три крупных проекта
На старом вокзале в Нур-Султане от удара током погиб проводник поезда
В Атырау заместитель акима области помещена под домашний арест
Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
Четвероклассник пожертвовал школе миллион: в МОН рекомендовали вернуть подарок
Юная казахстанка стала чемпионом мира по грэпплингу в Москве
Как ужесточают контроль сдачи экзаменов на водительские права в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив