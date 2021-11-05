На 32% выросли британские инвестиции в экономику Казахстана в этом году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Восьмое пленарное заседание Казахстанско-британской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК) под сопредседательством заместителя министра иностранных дел Казахстана Алмаса Айдарова и государственного министра по международной торговле Великобритании Ранила Джаявардены состоялось в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Заседания шести рабочих групп МПК прошли ранее в онлайн-формате с 21 октября по 2 ноября 2021 г.
Стороны рассмотрели результаты деятельности МПК за прошедший год, а также обсудили новые направления двустороннего сотрудничества. Заслушаны отчёты рабочих групп в финансовом секторе, горнодобывающей отрасли, энергетике, образовании, сельском хозяйстве и цифровизации.
В своём выступлении А. Айдаров подчеркнул, что, несмотря на пандемию, в 2020 году объем британских инвестиций в Казахстан вырос на 36%, с 620 до 849 млн долл. США.
« С удовлетворением отмечаю, что данный позитивный тренд продолжается и в 2021 году. По итогам первого полугодия британские инвестиции в экономику Казахстана выросли на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 612 млн долларов США «, - отметил заместитель министра.
Р. Джаявардена высоко оценил усилия Казахстана по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса в регионе и подтвердил заинтересованность британской стороны в дальнейшем наращивании сотрудничества в таких секторах, как цифровизация, сельское хозяйство, «зеленая» энергетика и здравоохранение.
По итогам мероприятия был подписан Протокол 8-го заседания МПК, а также Меморандум о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Казахстана и крупнейшей британской фармацевтической компанией «Astra Zeneca», открывающий дальнейшие перспективы взаимодействия по лечению респираторных, онкологических и других заболеваний, в том числе посредством внедрения новых технологий.
Стороны договорились провести очередное 9-е заседание МПК в 2022 году в Лондоне с привлечением широкого круга бизнес кругов обеих стран.
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