На 30% вырастет оклад за воинское звание – Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году заработная плата военных летчиков увеличится в среднем на 60%. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на Всеармейском совещании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году заработная плата военных летчиков увеличится в среднем на 60%, как и у преподавателей и медиков, работающих в этой сфере. В 2024 году месячный оклад за воинское звание вырастет на 30%», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также остановился на вопросе пенсионного обеспечения военнослужащих.

«На рассмотрении находится вопрос пенсионного обеспечения военнослужащих. Будет продолжена работа по социальной поддержке сержантов и офицеров. Их должны волновать не бытовые вопросы, а безопасность и спокойствие страны», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в Астане проходит Всеармейское совещание под председательством Президента Казахстана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК Касым-Жомарта Токаева. В ходе встречи планируется рассмотреть вопросы военного строительства и воинской подготовки, а также технологической модернизации казахстанской армии.