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    13:45, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    На 30 млн тенге обманул сельчан житель Туркестана

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области установили подозреваемого, обманувшего сельчан на 30 млн тенге, обещая безвозмездные кредиты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Сауранский районный отдел полиции с заявлением обратились свыше 40 сельчан, ставших жертвами мошенника. По их словам, некий знакомый заверил, что поможет получить безвозмездные кредиты от государства и выманил у каждого от 300 тысяч до 2 млн тенге. Однако аферист так и не выполнил обещанного и не вернул деньги.

    Факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». С целью раскрытия преступления создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников полиции.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался безработный житель Туркестана, ранее судимый.

    В ходе следствия мужчина признался, что полученные обманным путем около 30 млн тенге потратил на собственные нужды. Подозреваемый арестован, проводится досудебное расследование.


    Теги:
    Борьба с преступностью МВД РК Туркестанская область Закон и право Правоохранительные органы
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