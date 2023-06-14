На 30 млн тенге обманул сельчан житель Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области установили подозреваемого, обманувшего сельчан на 30 млн тенге, обещая безвозмездные кредиты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Сауранский районный отдел полиции с заявлением обратились свыше 40 сельчан, ставших жертвами мошенника. По их словам, некий знакомый заверил, что поможет получить безвозмездные кредиты от государства и выманил у каждого от 300 тысяч до 2 млн тенге. Однако аферист так и не выполнил обещанного и не вернул деньги.

Факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». С целью раскрытия преступления создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался безработный житель Туркестана, ранее судимый.

В ходе следствия мужчина признался, что полученные обманным путем около 30 млн тенге потратил на собственные нужды. Подозреваемый арестован, проводится досудебное расследование.