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    09:42, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    На 3% ослаб курс тенге в августе – Нацбанк

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов сообщил об укреплении курса тенге в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на ослабление в августе, курс тенге с начала года укрепился на 0,7% до 459,39 тенге за долл. США. Ослабление тенге в августе на 3,0% было связано с глобальным укреплением доллара США. Поддержку тенге оказывали продажи валюты из Нацфонда в рамках обеспечения трансферта в республиканский бюджет», - сказал Тимур Сулейменов на заседании Правительства.

    В августе, по его словам, они составили 770 млн долларов США.

    «На валютный курс также повлияло приостановление в августе нормы по обязательной продаже валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора. Покупка валюты ЕНПФ в августе составила 240 млн долларов США.

    Нацбанк продолжает придерживаться режима гибкого курсообразования и не проводит валютные интервенции», - заявил глава Нацбанка.


    Теги:
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