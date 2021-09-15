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    11:18, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    На 3,8 млн тенге оштрафовали нарушителей с «красным» статусом в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области по Ashyq зафиксировано 2346 нарушителей карантина с «красным» и 813 посетителей с «желтым» статусом. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В области 8933 объекта являются участниками пилотного проекта Ashyq. Мониторинговой группой охвачено 5099 субъектов малого и среднего бизнеса. Выявлены факты недобросовестного использования приложения, 997 участников проекта были исключены из Ashyq.

    «По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности за период с 10 июня по 15 сентября 2021 года, выявлено 3159 нарушений гражданами нашей области санитарно-карантинного режима. В том числе, зафиксировано 2346 человек с «красным» и 813 посетителей с «желтым» статусом. Наложено 89 штрафов в отношении лиц с «красным» статусом на сумму 3 894 175 тенге. Также выдано 295 постановлений с требованиями о необходимости соблюдения условий домашнего карантина в отношении граждан с «желтым» статусом», - сообщили в департаменте.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Ashyq Общество Алматинская область
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