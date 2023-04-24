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На 3,2 млн тенге оштрафовали Атырауский филиал АО «КазТрансГаз Аймак»

Автор:  
Виктор Сутягин
24 Апреля 2023, 17:34
На 3,2 млн тенге оштрафовали Атырауский филиал АО «КазТрансГаз Аймак»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» за отказ подключить потребителей к сети оштрафован на 3 млн 267 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Атырауской области, от потребителей поступила жалоба в отношении Атырауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак». Заявители указали, что филиал отказал в выдаче технических условий на подключение к сетям газоснабжения.
Была назначена внеплановая проверка в отношении Атырауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак».

«По результатам проверки возбуждено административное дело. Выдано предписание об устранении нарушений законодательства о естественных монополиях путем выдачи технических условий на подключение к сетям газоснабжения. Однако Атырауским производственным филиалом АО «КазТрансГаз Аймак» предписание не исполнено в установленные законодательством сроки. Департамент обратился в специализированный межрайонный административный суд по Атырауской области. Постановлением суда Атырауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» оштрафован на 3 млн 267 тысяч 40 тенге. Штраф оплачен полностью. Потребители подключены к газовой сети»,- сообщили в департаменте.


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