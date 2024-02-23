На 25 новых самолетов до конца 2025 года планируется увеличить авиапарк РК

На расширенном заседании коллегии Министерства транспорта РК глава ведомства Марат Карабаев озвучил основные задачи развития отечественной авиации, запланированные на 2025 год, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

По словам главы ведомства, в текущем году запланировано завершение строительства новых пассажирских терминалов аэропортов Шымкента, Кызылорды и Алматы. Также ведомством продолжается работа по модернизации инфраструктуры аэропортов. В этом году запланировано завершение строительства новых пассажирских терминалов аэропортов Шымкента, Кызылорды и Алматы. В результате пропускная способность аэропорта Алматы увеличится в 5 раз (до 14 млн пассажиров), Кызылорды — в 6 раз (до 2 млн) и Шымкента — в 7 раз (до 6 млн).

Инвестор из ОАЭ приступит к ремонту взлетно-посадочной полосы столичного аэропорта за счет собственных средств, что является одной из первоочередных задач, поставленных перед новой управляющей компанией.

Также по поручению Главы государства начнутся работы по реконструкции ВПП аэропорта города Павлодара и перрона и рулежной полосы аэропорта города Балхаша.

Для создания мультимодальных центров в аэропортах страны проводится комплексная работа по привлечению частных инвесторов.

До конца 2025 года планируется увеличить парк воздушных судов на 25 единиц.

Для решения вопроса дефицита авиатоплива будет увеличено количество импортируемого авиатоплива, в том числе марки JET A-1. С этой целью топливозаправочный комплекс аэропорта Алматы после модернизации — с июня 2024 года — переходит на использование данного вида авиатоплива. Остальные аэропорты будут переходить на использование этой марки топлива последовательно, с учетом своих возможностей и потребностей.

Для исключения посреднических структур, влияющих на конечную стоимость авиатоплива, министерством прорабатывается вопрос прямых закупок у НПЗ.