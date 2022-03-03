На 25 миллионов тенге обманула аферистка алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 45-летняя женщина обманывала алматинцев, обещая им улучшение жилищных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе следствия установлено, что женщина входила в доверие к людям и предлагала по цене ниже рыночной приобрести земельные участки, квартиры и другую недвижимость. «Клиентов» было достаточно. Подозреваемая получала от желающих первоначальный взнос, который составлял от 2 до 7 миллионов, в зависимости от места дислокации «покупки», и исчезала с деньгами покупателя. На данный момент доказано ее участием в 14 аферах», – рассказал начальник управления Алатауского района Ильяс Омирсериков.

Общий материальный ущерб составляет более 25 миллионов тенге. Подозреваемая задержана и в порядке статьи 128 УПК РК водворена в изолятор временного содержания.

«Гражданка Д. в прошлом судимости не имеет. Однако не исключается ее возможная причастность к другим эпизодам. В этой связи, мы призываем граждан посмотреть на фото и, в случае опознания, связаться с нами по телефонам: 227-55-02; 8-708-380- 54-00; 8-708- 374-74-25», - заявил Ильяс Омирсериков.