+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На 25 миллионов тенге обманула аферистка алматинцев

3 Марта 2022 16:09
Поделиться:
На 25 миллионов тенге обманула аферистка алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 45-летняя женщина обманывала алматинцев, обещая им улучшение жилищных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Количество преступлений снизилось в Мунайлинском районе Мангистауской области
Гостиницы, рынки и вокзалы проверили полицейские в СКО 50 тысяч тенге стоили патрульному звания и права работать на госслужбе в СКО Камеры «Сергек» заработали в городе Туркестане

«В ходе следствия установлено, что женщина входила в доверие к людям и предлагала по цене ниже рыночной приобрести земельные участки, квартиры и другую недвижимость. «Клиентов» было достаточно. Подозреваемая получала от желающих первоначальный взнос, который составлял от 2 до 7 миллионов, в зависимости от места дислокации «покупки», и исчезала с деньгами покупателя. На данный момент доказано ее участием в 14 аферах», – рассказал начальник управления Алатауского района Ильяс Омирсериков.

Общий материальный ущерб составляет более 25 миллионов тенге. Подозреваемая задержана и в порядке статьи 128 УПК РК водворена в изолятор временного содержания.

«Гражданка Д. в прошлом судимости не имеет. Однако не исключается ее возможная причастность к другим эпизодам. В этой связи, мы призываем граждан посмотреть на фото и, в случае опознания, связаться с нами по телефонам: 227-55-02; 8-708-380- 54-00; 8-708- 374-74-25», - заявил Ильяс Омирсериков.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Количество преступлений снизилось в Мунайлинском районе Мангистауской области
Гостиницы, рынки и вокзалы проверили полицейские в СКО
50 тысяч тенге стоили патрульному звания и права работать на госслужбе в СКО
Камеры «Сергек» заработали в городе Туркестане
Популярное
1 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
2 Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
3 Касым-Жомарт Токаев поделился о деталях телефонных разговоров с Президентами РФ и Украины
4 Генеральным прокурором РК назначен Берик Асылов
5 50 тысяч тенге стоили патрульному звания и права работать на госслужбе в СКО
6 Что Даниал Ахметов поручил акиму Усть-Каменогорска
Читайте также
Подушевое финансирование: сколько алматинских детей ходят в кружки и секции
Какие редкие заболевания встречаются у детей рассказала врач
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
Касым-Жомарт Токаев поделился о деталях телефонных разговоров с Президентами РФ и Украины
Генеральным прокурором РК назначен Берик Асылов
50 тысяч тенге стоили патрульному звания и права работать на госслужбе в СКО
Что Даниал Ахметов поручил акиму Усть-Каменогорска
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив