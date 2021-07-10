На 23 млн тенге ограбил торговый центр житель Сарыагаша

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в грабеже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Сарыагашского РОП поступило сообщение о том, что в торговом центре произошло ограбление.

Установлено, что в помещение проник неизвестный и открыто похитил 93 сотовых телефона и 2 ноутбука, нанеся ущерб на сумму около 23 миллионов тенге.

Полицейские зарегистрировали данный факт в ЕРДР по статье 191 УК РК «Грабеж» и сразу же приступили к розыску подозреваемого.

С целью раскрытия ограбления создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников полиции. Стражи порядка провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в том числе опросили очевидцев, прочесали все близлежащие территории и тщательно изучили камеры видеонаблюдения. В результате принятых мер оперативники Сарыагашского РОП установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель, которого доставили в районный отдел полиции.

Как выяснилось, ночью мужчина проник в торговый центр через дверь и, угрожая расправой сторожу, закрыл его в туалете. После чего похитил попавшие на глаза сотовые телефоны и ноутбуки, а затем скрылся с места преступления.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый взят под стражу. Следствием выясняется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

