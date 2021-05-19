На 216 миллионов тенге оштрафовали захватчиков земли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за самовольный захват земли оштрафовали 950 человек на сумму 216,5 миллиона тенге. Об этом сообщил заместитель руководителя управления градостроительного контроля города Олжас Тулебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга в РСК, он отметил, что земельная инспекция осуществляет контроль по трем направлениям: нецелевое использование земель, самовольный захват земель (в том числе по истекшим срокам аренды), выявление и изъятие неиспользуемых земель.

«Сегодня в городе насчитывается более 42 тысяч земельных участков, используемых с нарушением земельного законодательства. Основными нарушениями являются самовольный захват земельных участков, использования участков с истекшим сроком аренды и нецелевое использование земельных участков. Земельные участки, которые используют с истекшим сроком аренды (без договоров аренды, временных госактов) или самовольный захват в основном расположены в Алатауском районе», - сказал он.

Сообщается, что 2476 земельных участков используются не по нецелевому назначению (в основном участки с целевым назначением для ИЖС используют для коммерческих целей и предпринимательской деятельности). Приняты административные меры в отношении 862 лиц на сумму 27,4 млн тенге с выдачей предписаний на устранение.

«Нарушение возможно устранить путём изменения целевого назначения земельного участка, подачей соответствующего заявления в МИО, либо использовать землю согласно его целевого назначения по госакту. За самовольный захват земель привлечено 950 лиц на сумму 216,5 млн тенге. Основным нарушением по самовольному захвату территории является увеличение площади земельного участка за счет земель госфонда (дворовые территории, ограждение, пристройки в виде складов)», - добавил он.

В целом, на территории города имеется 664 строительных объекта, в том числе бюджетные 202, коммерческие - 462. В рамках контрольных функций Управлением градостроительного контроля, выявлено 1 112 нарушений, в том числе по качеству строительно-монтажных работ - 208, по организации производства работ – 854, незаконное строительство – 50.

В отношении нарушителей составлено 1078 протоколов, на общую сумму 207,8 млн тенге, выдано 183 предписаний на устранение нарушений, по 103 объектам, не устранившим замечания, материалы направлены суд.