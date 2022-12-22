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На 2 млн тенге обманула женщину мошенница в Туркестанской области

22 Декабря 2022, 19:00
На 2 млн тенге обманула женщину мошенница в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На 2 млн тенге обманула женщину безработная мошенница в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Мактаральский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница. По словам потерпевшей, неизвестная женщина под видом представителя организации, помогающей людям из малообеспеченных семей, пообещала помочь в получении квартиры и выманила у нее 2 миллиона тенге.

Факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Выяснилось, что злоумышленницей оказалась безработная женщина. При проверке установлено, что спустя год подозреваемая так и не выполнила обещанного. А полученные путем мошенничества деньги потратила на собственные нужды. Проводится досудебное расследование.


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