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На 2,5 млн тенге оштрафовали алматинца за незаконную организацию онлайн-казино

28 Февраля 2020 12:20
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На 2,5 млн тенге оштрафовали алматинца за незаконную организацию онлайн-казино

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алмалинском районном суде Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении М., признанного виновным в незаконном открытии и содержании игорного заведения (онлайн-казино), передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В марте 2019 года М. арендовал помещение, где установил 43 персональных компьютера, оснащенных специальными программами, с помощью которых проводились игры онлайн-казино с возможностью принимать ставки на транслируемые события и начислять выигрыш.

В сентябре 2019 года сотрудниками департамента экономических расследований по Алматы при проведении негласного контрольного закупа в данном заведении, был установлен факт организации незаконного игорного бизнеса, и в ходе производства следственных действий были обнаружены и изъяты 43 персональных компьютера и их комплектующие, денежные средства в сумме 18 740 тенге, а игорное заведение было закрыто.

Подсудимый вину полностью признал, в содеянном раскаялся.

«Приговором суда М. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей «Организация незаконного игорного бизнеса» УК РК, и ему назначен штраф в размере 2 525 000 тенге в доход государства», - сообщили в пресс-службе Алмалинского районного суда.


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Ключевые слова: Алматы, Борьба с преступностью, Судебный процесс,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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