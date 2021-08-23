На 160% выполнили план по заготовке кормов мойынкумские аграрии

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Продолжается заготовка кормов в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, по инициативе жамбылских крестьянских хозяйств было решено оказать помощь с кормами жителям Кызылординской области - 16 железнодорожных вагонов отправились со станций Шу, Луговое, Жанатас и Тараз, доставив 33 тонны сена кызылординцам.

В самом отдаленном районе Жамбылской области - Мойынкумском – на сегодняшний день имеется 744 крестьянских хозяйства, и значительная часть из них трудится на заготовке кормов.

По информации руководителя областного управления сельского хозяйства Кайрата Аманова, по плану мойынкумские аграрии должны убрать около 25 тысяч гектаров сенокосных угодий и собрать 134 400 тонн кормов. На сегодняшний день уже скошено 19 100 гектаров.

Сенокосные угодья села Кумозек Мойынкумского района богаты травостоем. По словам руководителя крестьянского хозяйства «Уркер» Бакира Исабекова, сегодня из Мойынкумского района вывозят сено крестьяне Шуского, Кордайского, Меркенского, Рыскуловского, Жуалынского, Таласского, Байзакского и Жамбылского районов.

«В этом году мы стали свидетелями засухи в ряде регионов страны. Это сказалось на потерях скота. Именно поэтому мы прилагаем все усилия для того, чтобы заготовить корма с избытком. В настоящее время на площади в три тысячи гектаров уборка идет полным ходом. С июня в работе задействовано несколько бригад. В связи с резким ростом спроса на корма в текущем году мы уже выполнили ежегодный объем на 160%. И в помощь Аральскому району Кызылординской области мы также отправили сено. Если будет спрос, мы продолжим кампанию по укосу травы до октября», - говорит руководитель хозяйства.

По данным областного управления сельского хозяйства, для полноценной зимовки скота в жамбылском регионе необходимо 1,7 млн тонн сена. На сегодняшний день уже имеется достаточный запас кормов, необходимый для зимовки скота, и сенокос еще продолжается.