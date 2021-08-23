+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 31 °С
USD 426.93 EUR 498.36
RUB 5.73 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На 160% выполнили план по заготовке кормов мойынкумские аграрии

23 Августа 2021 11:25
Поделиться:
На 160% выполнили план по заготовке кормов мойынкумские аграрии

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Продолжается заготовка кормов в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Тонны сена отправили павлодарцы пострадавшим фермерам Мангистауской области
Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане Подросток-мошенник продал несуществующий корм для скота карагандинцу Как будут субсидировать сельхозтоваропроизводителей согласно новым правилам

Напомним, по инициативе жамбылских крестьянских хозяйств было решено оказать помощь с кормами жителям Кызылординской области - 16 железнодорожных вагонов отправились со станций Шу, Луговое, Жанатас и Тараз, доставив 33 тонны сена кызылординцам.

В самом отдаленном районе Жамбылской области - Мойынкумском – на сегодняшний день имеется 744 крестьянских хозяйства, и значительная часть из них трудится на заготовке кормов.

По информации руководителя областного управления сельского хозяйства Кайрата Аманова, по плану мойынкумские аграрии должны убрать около 25 тысяч гектаров сенокосных угодий и собрать 134 400 тонн кормов. На сегодняшний день уже скошено 19 100 гектаров.

Сенокосные угодья села Кумозек Мойынкумского района богаты травостоем. По словам руководителя крестьянского хозяйства «Уркер» Бакира Исабекова, сегодня из Мойынкумского района вывозят сено крестьяне Шуского, Кордайского, Меркенского, Рыскуловского, Жуалынского, Таласского, Байзакского и Жамбылского районов.

«В этом году мы стали свидетелями засухи в ряде регионов страны. Это сказалось на потерях скота. Именно поэтому мы прилагаем все усилия для того, чтобы заготовить корма с избытком. В настоящее время на площади в три тысячи гектаров уборка идет полным ходом. С июня в работе задействовано несколько бригад. В связи с резким ростом спроса на корма в текущем году мы уже выполнили ежегодный объем на 160%. И в помощь Аральскому району Кызылординской области мы также отправили сено. Если будет спрос, мы продолжим кампанию по укосу травы до октября», - говорит руководитель хозяйства.

По данным областного управления сельского хозяйства, для полноценной зимовки скота в жамбылском регионе необходимо 1,7 млн тонн сена. На сегодняшний день уже имеется достаточный запас кормов, необходимый для зимовки скота, и сенокос еще продолжается.


Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Сельское хозяйство  
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Новости по теме
Тонны сена отправили павлодарцы пострадавшим фермерам Мангистауской области
Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане
Подросток-мошенник продал несуществующий корм для скота карагандинцу
Как будут субсидировать сельхозтоваропроизводителей согласно новым правилам
Популярное
1 Две свадьбы в карантин проводили в Кокшетау
2 Сколько казахов проживает в Узбекистане
3 Как отдыхает молодежь во время карантина, показала столичная полиция
4 Жара, грозы, пыльная буря: штормовая погода ожидается в шести регионах Казахстана
5 Около 30 заведений нарушили карантин за день в Нур-Султане
6 Какую помощь оказывают жителям сгоревшего дотла дома в Атырау
Читайте также
Второй номер Call-центра скорой помощи ввели в Жамбылской области
Казахстан предложил Кыргызстану обсудить проект Соглашения по Чумышскому гидроузлу
Две свадьбы в карантин проводили в Кокшетау
Сколько казахов проживает в Узбекистане
Как отдыхает молодежь во время карантина, показала столичная полиция
Жара, грозы, пыльная буря: штормовая погода ожидается в шести регионах Казахстана
Около 30 заведений нарушили карантин за день в Нур-Султане
Какую помощь оказывают жителям сгоревшего дотла дома в Атырау
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив