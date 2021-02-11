На 16 млрд тенге произвели промышленную продукцию в Мактаарале

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Наряду с производством хлопчатобумажной продукции в Мактааральском районе динамично развивается рисоводство. В районе увеличилось производство асфальтобетонной продукции, масла, пищевой промышленности и напитков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области .

В результате в прошлом году объем промышленной продукции в Мактааральском районе достиг 16 млрд. тенге. Напомним, в 2019 году этот показатель составил 10,7 млрд. тенге. Кроме того, объем продукции обрабатывающей промышленности составил 14 млрд. тенге.

Известно, что малый и микробизнес играют важную роль в направлении социально-экономического развития каждого района и позволяет обеспечить население постоянными рабочими местами и снизить уровень безработицы. На сегодняшний день в районе зарегистрировано более 10 тыс. субъектов предпринимательства. В прошлом году предприниматели района под льготный процент получили кредиты от различных финансовых организаций на сумму 556,4 млн. тенге, и тем самым реализовали новые проекты.

К примеру, в прошлом году был запущен мини-завод по переработке рисовой продукции на общую сумму 105 млн. тенге, с созданием 15 рабочих мест. В целях развития сферы предпринимательства в 2020 году оказано более 3 тыс. консультаций гражданам, около 150 сервисных услуг, оказана юридическая поддержка 133 предпринимателям.

Помимо этого, в рамках государственных программ «Бизнес бастау» и «Бизнес Советник» обучено более 300 граждан. Более 1 тыс. мактааральцев получили государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей по основам предпринимательства.

В целях развития обрабатывающей и производственной промышленности в текущем году общий объем привлеченных инвестиций составил 8 млрд. тенге. В настоящее время реализуются два проекта, с созданием 200 постоянных рабочих мест. По программе «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства» в районе вместо запланированных 5 тыс. мерами занятости охвачено более 8 тыс. человек. Более того, краткосрочное профессиональное обучение прошли 150 граждан, трудоустроено 60 человек. На общественные и социальные рабочие места привлечено 800 человек, на молодежную практику направили 720 человек.