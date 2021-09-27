На 15 миллионов тенге обманула казахстанцев мошенница из Мактаарала

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Жительница Мактааральского района обманула казахстанцев на 15 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

В дежурную часть Мактаральского РОП с заявлением о мошенничестве обратилась жительница соседнего Жетысайского района. Со слов потерпевшей, через мессенджер «Ватцап» неизвестные лица предложили ей вложить деньги в «раскрутку денег» для увеличения дохода. Под предлогом получения быстрой прибыли, злоумышленники обманным путем выманили у сельчанки 350 тысяч тенге.

Спустя время, женщина так и не дождалась обещанной прибыли или возврата денег. Поняв, что стала жертвой мошенничества, она обратилась за помощью к полицейским. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК «Мошенничество».

С целью раскрытия преступления, в районном отделе создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские Мактаральского РОП задержали подозреваемую. Ею оказалась местная жительница, которую доставили в отдел полиции. Как выяснилось, через группу в мессенджере WhatsApp аферистка аналогичным образом обманула ещё 20 человек из разных областей. Войдя в доверие, молодая девушка выманила у каждого из них от 15 до 500 тысяч тенге. Полученные путем мошенничества деньги подозреваемая потратила на азартные игры, а остальное использовала для собственных нужд.

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 15 миллионов тенге.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего

В свою очередь, полицейские Туркестанской области призывают граждан быть бдительными и не доверять малознакомым людям, предлагающих сомнительные услуги. Если же Вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону по телефону 102.