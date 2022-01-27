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На 142 млрд тенге произвели продуктов питания в СКО

27 Января 2022 22:47
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На 142 млрд тенге произвели продуктов питания в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по итогам прошлого года произвели продуктов питания на 142 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации, представленной на коллегии руководителем управления сельского хозяйства и земельных отношений Мейрамом Мендыбаевым, в прошлом году в регионе переработали более половины произведенного молока – 312 из 602 тысяч тонн. Молокоперерабатывающие предприятия произвели 193,3 тысячи тонн продукции. Рост – более чем на 5%.

«Увеличение переработки молока достигнуто за счет модернизации нескольких предприятий», - сказал М. Мендыбаев.

В мясоперерабатывающей отрасли объемы ниже. Перерабатывают в регионе 21% от произведенного мяса. Но по итогам прошлого года почти на треть увеличили производство мясных консервов.

В прошлом году в области начали производство биоэтанола. В этом году предприятие планирует переработать 146,5 тысяч тонн пшеницы и произвести около 16 тысяч кубических метра биоэтанола, 14 тысяч тонн пшеничной клейковины, 38 тысяч тонн пшеничного крахмала и 35 тысяч тонн кормов.

«Запущен комбикормовый завод мощностью 72 тысячи тонн в год. Начато строительство нового маслоэкстракционного завода мощностью 370 тысяч тонн переработки масличных культур. Ведется работа по строительству двух тепличных комплексов. Реализация этих проектов позволит обеспечить круглогодичные поставки свежих овощей на рынки области», - добавил М. Мендыбаев.


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#Северо-Казахстанская область   #Экономика   #Сельское хозяйство   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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