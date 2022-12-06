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На 13% увеличился экспорт рыбы из Казахстана

6 Декабря 2022, 14:54
На 13% увеличился экспорт рыбы из Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов назвал рыбное хозяйство одной из быстроразвивающихся отраслей пищевой промышленности страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его данным, за 2 последних года наблюдается рост числа рыбоводных хозяйств в 2 раза. На 13% увеличился экспорт рыбы, в том числе в европейские страны.

«В целом производство выращиваемой и выловленной рыбы за 10 месяцев этого года составило около 57 тысяч тонн, что на 12% больше показателей прошлого года. В то же время мы еще полностью не обеспечиваем свой рынок отечественной продукцией. Доля импорта остается высокой», - сообщил он во время заседания Правительства РК.

Среди мер господдержки Алихан Смаилов отметил программу развития рыбного хозяйства, упрощение процедуры проектирования прудов для разведения рыбы, снижение налога на добавленную стоимость на 70% для промыслового рыболовства.


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