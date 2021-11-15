На 13 млн тенге обманул аферист жителей Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в мошенничестве на 13 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В дежурную часть ОП города Кентау с заявлением о мошенничестве обратился один из местных жителей. Как рассказал потерпевший, некий знакомый обещал ему помочь приобрести квартиру. Доверившись аферисту, мужчина отдал девять миллионов тенге, но так и не дождался обещанного. После чего, он обратился за помощью в отдел полиции. Данный факт стражи порядка зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество».
«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, местного жителя. На сегодняшний день следствием установлена причастность мошенника к еще трем аналогичным преступлениям. Как выяснилось, под предлогом помощи в приобретении жилья подозреваемый выманил у каждого из них от 1,5 до двух миллионов тенге. Всего же общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 13 миллионов тенге. В настоящее время по данным фактам мошенничества проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении.
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