На 12% увеличилось строительство жилья в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области отмечаются хорошие темпы строительства жилья. По предварительным итогам, за четыре месяца ожидается ввод свыше 160 тыс. квадратных метров – с ростом на 12,7% к аналогичному периоду 2020 года, передает МИА «Казинформ».

«В строительстве жилья мы себе поставили большую планку – около 700 тыс. квадратных метров, с ростом на четверть к уровню прошлого года. А в ближайшее трёхлетие планируем выйти на миллион квадратных метров в год. Положительную динамику надо сохранять. За счёт бюджета строится 15% всего объёма. Это социальное жильё. Остальная часть – коммерческое жильё. Есть спрос, а акиматы обеспечивают для жилищной застройки земельные участки и инфраструктуру», – сказал глава региона Женис Касымбек на аппаратном совещании в режиме онлайн.

Как доложил руководитель управления экономики Азамат Муканов, в области за январь – апрель ожидается производство промышленной продукции в объёме 1 трлн 319,5 млрд тенге. По прогнозу, в обрабатывающей промышленности рост составит 2%.

Аким области дал поручения по исполнению индикаторов социально-экономического развития. На особом контроле остаются сферы, от которых зависят экономическая стабильность в регионе и создание новых рабочих мест, подчеркнул он.

Напомним, в Карагандинской области на 2021 год запланировали рост экономики на 3,4%.