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    21:44, 11 Май 2021 | GMT +6

    На 12% увеличилось строительство жилья в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области отмечаются хорошие темпы строительства жилья. По предварительным итогам, за четыре месяца ожидается ввод свыше 160 тыс. квадратных метров – с ростом на 12,7% к аналогичному периоду 2020 года, передает МИА «Казинформ».

    «В строительстве жилья мы себе поставили большую планку – около 700 тыс. квадратных метров, с ростом на четверть к уровню прошлого года. А в ближайшее трёхлетие планируем выйти на миллион квадратных метров в год. Положительную динамику надо сохранять. За счёт бюджета строится 15% всего объёма. Это социальное жильё. Остальная часть – коммерческое жильё. Есть спрос, а акиматы обеспечивают для жилищной застройки земельные участки и инфраструктуру», – сказал глава региона Женис Касымбек на аппаратном совещании в режиме онлайн.

    Как доложил руководитель управления экономики Азамат Муканов, в области за январь – апрель ожидается производство промышленной продукции в объёме 1 трлн 319,5 млрд тенге. По прогнозу, в обрабатывающей промышленности рост составит 2%.

    Аким области дал поручения по исполнению индикаторов социально-экономического развития. На особом контроле остаются сферы, от которых зависят экономическая стабильность в регионе и создание новых рабочих мест, подчеркнул он.

    Напомним, в Карагандинской области на 2021 год запланировали рост экономики на 3,4%.


    Теги:
    Карагандинская область Жилье Строительство
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