На 11 млн тенге оказали помощь мактааральцам туркестанские депутаты

МЫРЗАКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня группа депутатов Туркестанского областного маслихата в рамках республиканской акции «Біз біргеміз» партии «Nur Otan» доставили в Мактааральский район на 11 грузовых машинах гуманитарную помощь на 11 млн. тенге. Это продукты питания, одеяла, спальные комплекты, гигиенические средства, две тонны рыбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В составе автокаравана в район, пострадавший от подтопления, прибыли под руководством председателя партийной фракции в областном маслихате Мурата Тольтебаева депутаты Шарипбек Жамалбек, Магауия Турысбеков, Алмас Салимов, Уалихан Рахиев, Саттар Куашбай, Мурат Мейрманов, Нуржан Аширов, Бакытжан Серманиязов, Абдыхалық Касымбай, Даурен Ахметов, Асет Кайыпбеков, Жанабай Агабеков.

«Сегодня мы в рамках акции «Біз біргеміз» партии «Nur Otan» решили помочь жителям Мактааральского района, пострадавшим от подтопления. Это наш гражданский долг. Помогать людям в сложное время, особенно в священный месяц Рамазан, благое дело. Группа депутатов областного маслихата решила поддержать мактааральцев гуманитарной помощью и на месте узнать, как сегодня обстоят дела», - сказал Шарипбек Жамалбек.

Встретивший депутатов, прибывших в составе автокараван, первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Бейсен Тажибаев выразил благодарность народным избранникам и сообщил, что на складе оперативного штаба собрано более 270 тонн продуктов питания.

«На сегодня склад работает круглосуточно. Здесь собрано уже более 270 тонн продуктов питания, одеяла, матрасы, одежда, гигиенические средства. Помимо этого подготовлены еще два склада, жители обеспечены всем необходимым. Работа по приему гуманитарной помощи и ее распределению систематизирована, выдается она по спискам», - сказал Бейсен Даулетулы.

После этого депутаты встретились с жителями, размещенными в эвакуационных пунктах, узнали, как они живут, ответили на вопросы, проинформировали о помощи, оказываемой государством.

Нужно отметить, с момента объявления чрезвычайной ситуации со склада оперативного штаба мактааральцам разддали более 90 тонн продуктов питания, а также одежду, матрасы и одеяла, средства личной гигиены.