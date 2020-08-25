+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 31 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На 100% выполнено вакцинирование сельхозживотных от особо опасных болезней в Жамбылской области

25 Августа 2020 11:20
Поделиться:
На 100% выполнено вакцинирование сельхозживотных от особо опасных болезней в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Назревшие вопросы в сфере ветеринарии Жамбылской области обсуждали на аппаратном совещании в областном акимате под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Социальные объекты и дороги ремонтируют в районах Акмолинской области
Очередную партию социальных квартир планируем сдать в сентябре – аким столицы 395 тыс. тонн удешевленных ГСМ выделили для проведения уборочных работ - Минсельхоз Прогнозируемый урожай полностью обеспечит внутреннюю потребность - Сапархан Омаров

Отметим, что регион, имеющий благоприятные условия для развития сельского хозяйства, ежегодно наращивает объемы сельскохозяйственного производства. Аграрный сектор Жамбылской области имеет неограниченные возможности для роста и развития, для обеспечения населения региона всем необходимым.

«По количеству имеющегося в наличии скота наша область занимает ведущие позиции по республике. Это обстоятельство накладывает особую ответственность на ветеринарную службу», - заметил в ходе совещания глава региона Бердибек Сапарбаев.

По информации руководителя областного управления ветеринарии Ербола Жиенкулова, за первое полугодие 2020 года работа по вакцинации животных от особо опасных болезней проведена по плану и выполнена на 100 процентов. За последнее время в результате проведения качественной диагностики в регионе сократилось количество заболеваний животных бруцеллезом. Соответственно снизилось и количество людей, зараженных от скота. Особо опасных заболеваний животных не обнаружено.

«В области имеется 160 ветеринарных пунктов и 11 ветстанций. Многие годы они находились в плачевном состоянии, и лишь с 2017 года началась работа по улучшению материально-технической базы данной службы. В настоящее время 124 медпункта обеспечены служебными помещениями. На этот год планируется предоставить служебные помещения и для остальных 36 медпунктов. Но отсутствие интернета в ряде населенных пунктов создает определенные трудности для ветеринаров», - доложил спикер.

«Ветеринарная служба должна соответствовать предъявляемым к ней требованиям, - сказал Бердибек Сапарбаев. - Пока же я не вижу этого. В электронной базе данных животных имеются расхождения с реальным положением дел. Не налажена тесная связь с управлением сельского хозяйства, с коллегами из соседних республик. Не все обстоит благополучно с вакцинацией, чипизацией и биркованием скота, находящегося на частном подворье».

Перед ветеринарной службой Жамбылской области поставлен ряд конкретных задач, главная из которых заключается в профилактике особо опасных болезней среди животных, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.


Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Акимат   #Сельское хозяйство  
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив