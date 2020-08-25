На 100% выполнено вакцинирование сельхозживотных от особо опасных болезней в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Назревшие вопросы в сфере ветеринарии Жамбылской области обсуждали на аппаратном совещании в областном акимате под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что регион, имеющий благоприятные условия для развития сельского хозяйства, ежегодно наращивает объемы сельскохозяйственного производства. Аграрный сектор Жамбылской области имеет неограниченные возможности для роста и развития, для обеспечения населения региона всем необходимым.

«По количеству имеющегося в наличии скота наша область занимает ведущие позиции по республике. Это обстоятельство накладывает особую ответственность на ветеринарную службу», - заметил в ходе совещания глава региона Бердибек Сапарбаев.

По информации руководителя областного управления ветеринарии Ербола Жиенкулова, за первое полугодие 2020 года работа по вакцинации животных от особо опасных болезней проведена по плану и выполнена на 100 процентов. За последнее время в результате проведения качественной диагностики в регионе сократилось количество заболеваний животных бруцеллезом. Соответственно снизилось и количество людей, зараженных от скота. Особо опасных заболеваний животных не обнаружено.

«В области имеется 160 ветеринарных пунктов и 11 ветстанций. Многие годы они находились в плачевном состоянии, и лишь с 2017 года началась работа по улучшению материально-технической базы данной службы. В настоящее время 124 медпункта обеспечены служебными помещениями. На этот год планируется предоставить служебные помещения и для остальных 36 медпунктов. Но отсутствие интернета в ряде населенных пунктов создает определенные трудности для ветеринаров», - доложил спикер.

«Ветеринарная служба должна соответствовать предъявляемым к ней требованиям, - сказал Бердибек Сапарбаев. - Пока же я не вижу этого. В электронной базе данных животных имеются расхождения с реальным положением дел. Не налажена тесная связь с управлением сельского хозяйства, с коллегами из соседних республик. Не все обстоит благополучно с вакцинацией, чипизацией и биркованием скота, находящегося на частном подворье».

Перед ветеринарной службой Жамбылской области поставлен ряд конкретных задач, главная из которых заключается в профилактике особо опасных болезней среди животных, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.