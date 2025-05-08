На 100% наполнились пять водохранилищ Карагандинской области

В Карагандинской области в результате весеннего паводка на 100% наполнились пять ключевых водохранилищ: Ынтымакское, Жартасское, Жездинское, Ащисуйское и Шокайское. Самаркандское водохранилище удалось наполнить на 87%.

По информации Министерства водных ресурсов и ирригации РК, всего водохранилища региона собрали 328 млн кубометров паводковой воды. В настоящее время Карагандинский филиал «Казводхоза» готовится к поливному периоду. Ведётся сбор заявок на подачу воды и заключение договоров с сельхозтоваропроизводителями. Проводится очистка каналов, установка приборов учёта воды и проверка гидропостов.

– Весенний паводок на объектах Карагандинского филиала прошёл в штатном режиме. Паводковый период прошёл без происшествий, что стало результатом заблаговременно проведённых подготовительных мероприятий, – отметил и. о. директора Карагандинского филиала РГП «Казводхоз» Муслим Аккожин.

Ранее сообщалось, что второй год кряду Капшагайское водохранилище в Алматинской области наполнилось на 100%.