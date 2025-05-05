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    08:44, 05 Май 2025 | GMT +5

    Капшагайское водохранилище снова наполнилось на 100%

    Второй год кряду Капшагайское водохранилище в Алматинской области наполнилось на 100%. Сейчас в водохранилище собрано около 18,5 млрд кубометров воды, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минводы.

    Капшагайское водохранилище
    Фото: Минводы

    Год назад объект наполнился на 100% впервые за 10 лет.

    Наполнение водохранилища позволит полностью обеспечить водой Акдалинский и Шенгельдинский массивы орошения в Алматинской области.

    Капшагайское водохранилище регулирует сток реки Или. С начала этого года из водохранилища в озеро Балхаш было направлено 3,8 млрд кубометров воды. За аналогичный период прошлого года этот показатель достиг 2,9 млрд кубометров.

    Капшагайское водохранилище
    Фото: Минводы

    Благодаря обильной подаче воды, за год уровень озера Балхаш вырос на 12 см – с 341,52 м по Балтийской системе до 341,64 м. Объем воды увеличился на 2 млрд кубометров.

    - Министерство водных ресурсов и ирригации постоянно поддерживает связь с коллегами из Китая по вопросам распределения вод трансграничных рек, к которым относится и река Или. Второй год подряд наша совместная работа позволяет обеспечить аграриев Алматинской области поливной водой и улучшить экологическую обстановку в бассейне озера Балхаш, – сообщил руководитель Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции Серик Мейрамбеков.

    Капшагайское водохранилище
    Фото: Минводы

    Ранее сообщалось, что на побережье Капшагая высадят 3,5 млн деревьев.

    Теги:
    Регионы Экология Водохранилище Алматинская область Капчагай
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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