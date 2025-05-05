Капшагайское водохранилище снова наполнилось на 100%

Год назад объект наполнился на 100% впервые за 10 лет.

Наполнение водохранилища позволит полностью обеспечить водой Акдалинский и Шенгельдинский массивы орошения в Алматинской области.

Капшагайское водохранилище регулирует сток реки Или. С начала этого года из водохранилища в озеро Балхаш было направлено 3,8 млрд кубометров воды. За аналогичный период прошлого года этот показатель достиг 2,9 млрд кубометров.

Фото: Минводы

Благодаря обильной подаче воды, за год уровень озера Балхаш вырос на 12 см – с 341,52 м по Балтийской системе до 341,64 м. Объем воды увеличился на 2 млрд кубометров.

- Министерство водных ресурсов и ирригации постоянно поддерживает связь с коллегами из Китая по вопросам распределения вод трансграничных рек, к которым относится и река Или. Второй год подряд наша совместная работа позволяет обеспечить аграриев Алматинской области поливной водой и улучшить экологическую обстановку в бассейне озера Балхаш, – сообщил руководитель Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции Серик Мейрамбеков.

Фото: Минводы

Ранее сообщалось, что на побережье Капшагая высадят 3,5 млн деревьев.