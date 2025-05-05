Капшагайское водохранилище снова наполнилось на 100%
Второй год кряду Капшагайское водохранилище в Алматинской области наполнилось на 100%. Сейчас в водохранилище собрано около 18,5 млрд кубометров воды, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минводы.
Год назад объект наполнился на 100% впервые за 10 лет.
Наполнение водохранилища позволит полностью обеспечить водой Акдалинский и Шенгельдинский массивы орошения в Алматинской области.
Капшагайское водохранилище регулирует сток реки Или. С начала этого года из водохранилища в озеро Балхаш было направлено 3,8 млрд кубометров воды. За аналогичный период прошлого года этот показатель достиг 2,9 млрд кубометров.
Благодаря обильной подаче воды, за год уровень озера Балхаш вырос на 12 см – с 341,52 м по Балтийской системе до 341,64 м. Объем воды увеличился на 2 млрд кубометров.
- Министерство водных ресурсов и ирригации постоянно поддерживает связь с коллегами из Китая по вопросам распределения вод трансграничных рек, к которым относится и река Или. Второй год подряд наша совместная работа позволяет обеспечить аграриев Алматинской области поливной водой и улучшить экологическую обстановку в бассейне озера Балхаш, – сообщил руководитель Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции Серик Мейрамбеков.
Ранее сообщалось, что на побережье Капшагая высадят 3,5 млн деревьев.