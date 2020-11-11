На 100 гектарах раскинулись парки и зоны отдыха в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – 100 гектаров занимают парки и зоны отдыха в духовном центре Казахстана – городе Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

За этот год в Туркестане построили 10 объектов для отдыха на общей площади около 70 га. До конца 2020-го в городе сдадут ещё три объекта, в числе которых дендропарк, на территории общей площадью более 30 га.

Аким области Умирзак Шукеев ознакомился с ходом строительства одного из парков. Работу в зоне отдыха ведут 400 человек. Уделяя внимание деталям уникального проекта, глава региона поручил превратить город в зеленую зону.

«Работы по озеленению территорий проводятся для защиты древнего города от ветровой эрозии, стабилизации экологической ситуации, а главное - создания благоприятного климата. Посаженные деревья должны быть устойчивы к местному климату. Кроме того, нужно уделить внимание газонам и тротуарам. Мы должны превратить дендропарк в современный, а главное - удобный для населения комплекс для отдыха», - сказал Умирзак Шукеев.

Для благоустройства культурно-духовного центра в священном городе реализуют ряд крупных проектов. В частности, в четыре этапа благоустраивают территорию парка Первого Президента и мавзолея Х.А. Яссауи. Уже подходят к концу работы на первых двух этапах.

Отметим, что в этом году копилка достопримечательностей Туркестана пополнилась такими объектами, как Линейный парк, Парк аттракционов, Дворец школьников, Конгресс-центр, Дворец спорта с крытым бассейном, Центральный стадион, Музей Х.А. Яссауи и драмтеатр. И это только начало.