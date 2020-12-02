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На 10% возросла урожайность в Казахстане благодаря цифровизации

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
2 Декабря 2020, 09:53
На 10% возросла урожайность в Казахстане благодаря цифровизации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров сообщил о росте урожайности благодаря внедрению цифровизации в сферу АПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На текущий день стопроцентно автоматизировано субсидирование по всем 16 направлениям, в числе которых 7 - в растениеводстве, 4 - в животноводческом направлении и 5 - в сфере финансовых инструментов», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

По его словам, анализ мирового опыта внедрения цифровых технологий в сельское хозяйство демонстрирует значительный экономический эффект от внедрения интернета вещей в АПК.

«Так, в сфере земледелия средний показатель увеличения урожайности составляет более 10%, средняя экономия средств в пределах 5 – 10 процентов», - отметил министр.

«В свою очередь в животноводстве средняя экономия средств составляет 15-20 %, при снижении падежа и увеличения поголовья на 15 и 10 процентов соответственно при внедрении цифровых решений и технологий», - заключил спикер.


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