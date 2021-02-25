ТУРСКЕСТАН. КАЗИНФОРМ -На 10 млн тенге обманула жителей Туркестанской области аферистка из Шымкента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

В дежурную часть Жетысайского РОП с заявлением обратились несколько жительниц района о том, что некая малознакомая женщина, войдя к ним в доверие, обманным путем выманила у них деньги.

Под предлогом, что она работает в одной из финансовых компаний, аферистка обещала потерпевшим, в случае вложения денег, удвоить их прибыль, а также ежемесячные подарки и погашение кредитов. Доверившись ее словам, местные жительницы отдали мошеннице требуемую сумму. Однако, после получения денег, подозреваемая скрылась в неизвестном направлении.

Факты полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество». Принявшие сообщение сотрудники следственно-оперативной группы Жетысайского РОП приступили к необходимым мероприятиям по розыску подозреваемой.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Жетысайского РОП задержали подозреваемую в мошенничестве в г. Алматы, где последняя скрывалась. Ею оказалась молодая женщина, жительница Шымкента, которую стражи порядка доставили в районный отдел полиции.

Следствием установлено, что жертвами мошенницы стали 14 человек, у которых она обманным путем выманила деньги. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила более 10 миллионов тенге. Полицейские не исключает, что количество потерпевших может возрасти.

В настоящее время по фактам мошенничества проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под стражей. Выясняется причастность молодой аферистки к другим аналогичным преступлениям.

Во избежание мошенничества, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и не доверять малознакомым людям, предлагающих сомнительные услуги. Если же Вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.

Пресс-служба ДП Туркестанской области