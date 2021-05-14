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    11:55, 14 Май 2021 | GMT +6

    На 1,6 млн тенге оштрафованы ночные гонщики в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ночных гонщиков оштрафовали на 1,6 млн тенге. Об этом сообщил начальник Департамента полиции города Канат Таймерденов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    «Молодые люди, создавая опасность, устраивают гонки на улицах города. При этом, переделывают свои машины, устанавливают запрещенное оборудование, в том числе резонаторы, издающие громкие звуки, особенно в ночное время суток. Это вызывает справедливые нарекания со стороны горожан. С целью пресечения таких фактов, строевыми подразделениями полиции еженедельно проводятся рейдовые мероприятия. За четыре месяца в административном порядке привлечено 65 таких «дорожных хулиганов». Сумма наложенного штрафа составила 1 миллион 600 тысяч тенге. Отмечу, что указанные меры направлены на повышение уровня безопасности на дорогах», – подытожил Таймерденов.

    Полиция Алматы открыла охоту на ночных гонщиков еще в феврале этого года. Также почти месяц назад в городе были задержаны ночные гонщики.

    Кроме того, ночную гонку с участием ретроавтомобиля по оживленному проспекту ранее сняли на видео в Алматы.


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