На 1,6 млн тенге оштрафованы ночные гонщики в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ночных гонщиков оштрафовали на 1,6 млн тенге. Об этом сообщил начальник Департамента полиции города Канат Таймерденов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

«Молодые люди, создавая опасность, устраивают гонки на улицах города. При этом, переделывают свои машины, устанавливают запрещенное оборудование, в том числе резонаторы, издающие громкие звуки, особенно в ночное время суток. Это вызывает справедливые нарекания со стороны горожан. С целью пресечения таких фактов, строевыми подразделениями полиции еженедельно проводятся рейдовые мероприятия. За четыре месяца в административном порядке привлечено 65 таких «дорожных хулиганов». Сумма наложенного штрафа составила 1 миллион 600 тысяч тенге. Отмечу, что указанные меры направлены на повышение уровня безопасности на дорогах», – подытожил Таймерденов.

Полиция Алматы открыла охоту на ночных гонщиков еще в феврале этого года. Также почти месяц назад в городе были задержаны ночные гонщики.

Кроме того, ночную гонку с участием ретроавтомобиля по оживленному проспекту ранее сняли на видео в Алматы.