На 1,5 года ограничили свободу браконьеру за добычу сазана в Туркестанской области
Во время рейдовых мероприятий на берегу Шардаринского водохранилища, сотрудники местной полицейской службы Мактаральского РОП совместно с природоохранной инспекцией заметили браконьера, промышлявшего добычей рыбы. Во время проверки полицейские установили, что подозреваемый, местный житель, незаконного ловил рыбу с помощью электроудочки.
При обыске полицейские изъяли у мужчины из мотоцикла «Урал» электрогенератор, аккумулятор, резиновую лодку и рыболовные принадлежности, а также 4 незаконно выловленных сазана, общим весом около 8 кг.
Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Собранные материалы досудебного расследования с обвинительным актом следствие направило в суд для принятия законного решения.
Решением Мактаральского районного суда 45-летнего подсудимого приговорили к 1,5 годам ограничения свободы.