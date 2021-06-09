На 1,5 года ограничили свободу браконьеру за добычу сазана в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области вынесли приговор браконьеру за добычу рыбы на водохранилище. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Во время рейдовых мероприятий на берегу Шардаринского водохранилища, сотрудники местной полицейской службы Мактаральского РОП совместно с природоохранной инспекцией заметили браконьера, промышлявшего добычей рыбы. Во время проверки полицейские установили, что подозреваемый, местный житель, незаконного ловил рыбу с помощью электроудочки.

При обыске полицейские изъяли у мужчины из мотоцикла «Урал» электрогенератор, аккумулятор, резиновую лодку и рыболовные принадлежности, а также 4 незаконно выловленных сазана, общим весом около 8 кг.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Собранные материалы досудебного расследования с обвинительным актом следствие направило в суд для принятия законного решения.

Решением Мактаральского районного суда 45-летнего подсудимого приговорили к 1,5 годам ограничения свободы.