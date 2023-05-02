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На 1,2 млн тенге обманула аферистка знакомую в Туркестанской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
2 Мая 2023, 14:04
На 1,2 млн тенге обманула аферистка знакомую в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На 1,2 млн тенге обманула аферистка знакомую в Туркестанской области, передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции Туркестана с заявлением обратилась жительница Сауранского района. По словам потерпевшей, некая знакомая пообещала помочь с получением безвозмездного гранта от государства и выманила 1,2 млн тенге. Однако в течение года она так и не выполнила обещанного, а также не вернула деньги.

Факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемой Стражи порядка установили местную жительницу и доставили в управление полиции. В отношении подозреваемой проводится досудебное расследование и проверяется причастность к другим аналогичным преступлениям.


Туркестанская область   Борьба с преступностью   МВД РК  
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