На 1 000 МРП будут штрафовать юрлица за допуск к азартным играм молодежи до 21 года – Руслан Едресов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На V заседании Национального совета общественного доверия в феврале текущего года Президент Касым-Жомарт Токаев поручил усилить защиту подрастающего поколения от пагубного воздействия азартных игр, ввести административную ответственность юридических лиц, привлекающих или позволяющих детям играть в азартные игры, вплоть до отзыва лицензии.

О том, какие меры принимаются в исполнение поручения Главы государства, в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал руководитель Управления координации игорного бизнеса и лотерейной деятельности Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК Руслан Едресов.

– Руслан Асылбекович, насколько актуально введение ответственности юридических лиц за вовлечение или допуск к азартным играм несовершеннолетних?

– Одной из основных задач государства является всесторонняя гарантированная правовая защита несовершеннолетних. Государство заинтересовано в физическом и психическом здоровье подрастающего поколения. Однако в современном мире, как отмечал наш Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании НСОД, курение, употребление алкоголя и наркотиков получили широкое распространение среди подростков и молодежи. С этими, уже ставшими традиционными формами зависимого поведения, в один ряд встает и зависимость от азартных игр.

Говоря о зависимости от азартных игр, необходимо отметить, что Законом Республики Казахстан «Об игорном бизнесе» предусмотрена возможность физических лиц самостоятельно ограничить себя в участии в азартных играх или пари сроком от шести месяцев до одного года путем личной подачи письменного заявления в произвольной форме любому организатору игорного бизнеса. Министерство культуры и спорта вносит сведения о таких лицах в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх или пари. Организаторам игорного бизнеса запрещается организация и проведение азартных игр или пари с лицами, находящимися в данном списке. В настоящее время в списке значится более 230 физических лиц.

Большинство стран мира проводит политику по защите детей и подростков от участия их в данном виде развлечений. Законодательством многих государств установлен ряд обязательных требований, которые на сегодняшний день являются наиболее эффективными средствами защиты от азартных игр. Эти требования, в основном, связаны с запретом на допуск несовершеннолетних в игорные заведения и вовлечение их в азартные игры, а также с месторасположением игорных заведений.

Республика Казахстан гарантирует права молодых людей на нормальное и благополучное развитие, поэтому вводит возрастной ценз в 21 год.

Введение указанных ограничений основано на общепризнанных принципах и нормах международного права, провозглашающих необходимость приоритетной и особой защиты государством всех без исключения несовершеннолетних. Например, в Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1959 года, установлен принцип, согласно которому несовершеннолетним не должны разрешаться занятия, которые были бы вредны для их здоровья или образования, или препятствовали их физическому, умственному или нравственному развитию – принцип 9.

Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года также признает право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту.

Однако, все вышеперечисленное не способно эффективно работать, не обладая защитой в виде ответственности игорного бизнеса перед обществом, государством. Сегодня отсутствует адекватное наказание за принятие ставки у несовершеннолетнего.

– Какими нормативно-правовыми актами предусмотрена ответственность за указанные правонарушения?

– Дело в том, что сегодня ответственность несут физические лица, но не организаторы игорного бизнеса.

Так, в части 2 статьи 444 Кодекса об административных правонарушениях указано: «Вовлечение и допуск граждан Республики Казахстан в возрасте до двадцати одного года в занятия азартными играми и (или) пари на деньги, вещи и иные ценности, влекут штраф на физических лиц в размере 200 месячных расчетных показателей».

Данная норма, фактически, не соответствует сегодняшним реалиям и не способна обеспечить защиту лиц, ограниченных по возрасту в ставках.

– Какие планируется внести изменения в законодательство, чтобы исправить сложившуюся ситуацию?

– Для юридических лиц предлагается ввести следующие наказания. Штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере 300, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1 000 месячных расчетных показателей с приостановлением действия лицензии или без таковой. Данные меры будут касаться всех юридических лиц, нарушающих возрастные требования по допуску к азартным играм.

В настоящее время предлагаемые поправки рассматриваются на рабочих группах по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

– Как может быть ограничен доступ несовершеннолетних к интернет-казино?

Согласно Закону Республики Казахстан «Об игорном бизнесе» на территории Республики Казахстан запрещается деятельность интернет-казино.

В целях блокировки интернет-ресурсов, оказывающих услуги, связанные с деятельностью интернет-казино, уполномоченными государственными органами на постоянной основе осуществляется ежедневный мониторинг информационного пространства. Также, в настоящее время прорабатываются иные меры по борьбе с интернет-казино, в том числе законодательного характера, предусматривающие возможность ограничения платежных услуг в пользу лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации интернет-казино.

– Спасибо за беседу.