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    13:09, 16 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Нью-Йоркская академия киноискусств и Алматы Менеджмент университет договорились сотрудничать в сфере образовательных программ

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    Photo: Dara Foundation for Presidential Initiatives
    Соглашение о сотрудничестве в области образовательных программ подписали Алматы Менеджмент университет (ALMA-U) и Нью-Йоркская академия киноискусств (NYFA), передает МИА «Казинформ».

    Документ, подписанный при поддержке Фонда Президентских инициатив «Дара», станет новой отправной точкой взаимодействия между высшими учебными заведениями Казахстана и США. Важная часть Соглашения - интеграция усилий в подготовке квалифицированных кадров для творческих профессий, развития креативной индустрии.


    В Послании Главы государства поставлены задачи по созданию условий для масштабного развития креативной экономики Казахстана.

    «Во время поездок в регионы я всегда встречаюсь с талантливыми и креативными гражданами. Важно создавать условия, чтобы они могли в полной мере реализовать свой потенциал для масштабного развития креативной экономики в нашей стране», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Фонд Президентских инициатив «Дара» уделяет особое внимание формированию креативного производства, поддержке талантливой молодежи Казахстана.


    Взаимодействие между учебными заведениями Казахстана и США располагает большими возможностями для подготовки талантов, соответствующих потребностям инновационной экономики, в том числе, креативной.

    Процедура подписания прошла в Нью-Йоркской академии, подписи под документом поставили представители Фонда «Дара» и руководство NYFA.



    Теги:
    Алматы Кинематограф Культура
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