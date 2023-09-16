Нью-Йоркская академия киноискусств и Алматы Менеджмент университет договорились сотрудничать в сфере образовательных программ

Соглашение о сотрудничестве в области образовательных программ подписали Алматы Менеджмент университет (ALMA-U) и Нью-Йоркская академия киноискусств (NYFA), передает МИА «Казинформ».

Документ, подписанный при поддержке Фонда Президентских инициатив «Дара», станет новой отправной точкой взаимодействия между высшими учебными заведениями Казахстана и США. Важная часть Соглашения - интеграция усилий в подготовке квалифицированных кадров для творческих профессий, развития креативной индустрии.

В Послании Главы государства поставлены задачи по созданию условий для масштабного развития креативной экономики Казахстана.

«Во время поездок в регионы я всегда встречаюсь с талантливыми и креативными гражданами. Важно создавать условия, чтобы они могли в полной мере реализовать свой потенциал для масштабного развития креативной экономики в нашей стране», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Фонд Президентских инициатив «Дара» уделяет особое внимание формированию креативного производства, поддержке талантливой молодежи Казахстана.

Взаимодействие между учебными заведениями Казахстана и США располагает большими возможностями для подготовки талантов, соответствующих потребностям инновационной экономики, в том числе, креативной.

Процедура подписания прошла в Нью-Йоркской академии, подписи под документом поставили представители Фонда «Дара» и руководство NYFA.