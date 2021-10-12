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    22:24, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Мясо и молоко стали больше производить в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинская область сохраняет положительную динамику социально-экономического развития. Хорошие темпы отмечаются в сельском хозяйстве, фермеры региона увеличили производство мяса и молока, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Предварительные итоги социально-экономического развития области обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн.

    «В сельском хозяйстве ожидается выпуск продукции на 339,4 млрд тенге, с ростом на 2,5%. В животноводстве объёмы увеличились на 3,5%, в растениеводстве – на 0,1%. В области количество крупного рогатого скота достигло 605,8 тыс. голов, лошадей – 437,4 тыс., овец – 825 тыс., коз – 219,1 тыс.», – сообщил руководитель управления экономики Азамат Муканов.

    Производство мяса увеличилось на 3,5% и составило около 105 тыс. тонн, молока – 411,9 тыс. тонн, с ростом на 4,1%.

    Промышленной продукции произведено на 3 трлн тенге. Увеличился выпуск металлургической продукции. В производстве стали прогнозируется рост на 19,4% с объёмом в 2 793,9 тыс. тонн, проката плоского – на 16,9% (2 202,6 тыс. тонн), чугуна – на 15,1% (2 587,6 тыс. тонн).

    По инвестициям в основной капитал области ожидается освоение около 537 млрд тенге, с ростом на 5,1%.

    Аким области Женис Касымбек дал поручения по сохранению положительной динамики и достижению запланированных показателей по всем направлениям.

    «В целом практически все показатели имеют положительную динамику. Хорошие темпы по инвестициям. Из общей суммы 90% составляют частные инвестиции. Это говорит о благоприятном инвестиционном климате, инвесторы доверяют и идут в регион. В сельском хозяйстве хорошие результаты и в животноводстве, и растениеводстве», – отметил глава региона.

    В Карагандинской области на 2021 год запланирован рост экономики на 3,4%.


    Теги:
    Сельское хозяйство Карагандинская область Экономика
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