Мясо и молоко стали больше производить в Карагандинской области
Предварительные итоги социально-экономического развития области обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн.
«В сельском хозяйстве ожидается выпуск продукции на 339,4 млрд тенге, с ростом на 2,5%. В животноводстве объёмы увеличились на 3,5%, в растениеводстве – на 0,1%. В области количество крупного рогатого скота достигло 605,8 тыс. голов, лошадей – 437,4 тыс., овец – 825 тыс., коз – 219,1 тыс.», – сообщил руководитель управления экономики Азамат Муканов.
Производство мяса увеличилось на 3,5% и составило около 105 тыс. тонн, молока – 411,9 тыс. тонн, с ростом на 4,1%.
Промышленной продукции произведено на 3 трлн тенге. Увеличился выпуск металлургической продукции. В производстве стали прогнозируется рост на 19,4% с объёмом в 2 793,9 тыс. тонн, проката плоского – на 16,9% (2 202,6 тыс. тонн), чугуна – на 15,1% (2 587,6 тыс. тонн).
По инвестициям в основной капитал области ожидается освоение около 537 млрд тенге, с ростом на 5,1%.
Аким области Женис Касымбек дал поручения по сохранению положительной динамики и достижению запланированных показателей по всем направлениям.
«В целом практически все показатели имеют положительную динамику. Хорошие темпы по инвестициям. Из общей суммы 90% составляют частные инвестиции. Это говорит о благоприятном инвестиционном климате, инвесторы доверяют и идут в регион. В сельском хозяйстве хорошие результаты и в животноводстве, и растениеводстве», – отметил глава региона.
В Карагандинской области на 2021 год запланирован рост экономики на 3,4%.