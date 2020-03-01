Мясо без ветеринарных справок привез на рынок житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Пять дней полицейские Северо-Казахстанской области усиленно работали над раскрытием фактов скотокрадства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, оперативники выявили 26 нарушений законодательства в области ветеринарии. Санкция ее предусматривает штраф от 53 до 530 тыс. тенге.

Все факты связаны с перевозкой мясной продукции без сопроводительных документов, которые должен выдать ветеринар по месту забоя скота. Таких документов не оказалось ни у кого из задержанных.

«На одном из рынков Петропавловска у горожанина, который привез пять туш свинины из села Тахтаброд района имени Г. Мусрепова, не оказалось ветеринарной справки. Мясо пришлось отправить на лабораторное исследование. После результатов его вернут владельцу. Перевозчику придется заплатить штраф. Аналогичные факты были выявлены почти во всех районах области», - рассказали в пресс-службе.

За пять дней полицейские раскрыли девять ранее совершенных краж восьми голов крупного рогатого скота и 13 овец. Владельцам похищенного скота возмещен ущерб более одного млн тенге.