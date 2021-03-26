Мясная продукция жамбылского предприятия конкурирует с новозеландской

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Производством мяса и мясопродуктов в Жамбылской области занимается компания «Первомайские деликатесы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Предприятие расположено в Касыкском сельском округе Кордайского района. Трудятся здесь более двухсот человек, предоставляя рабочие места местным жителям.

Мясоперерабатывающий комплекс расположился на территории площадью 1,5 га. Это крупный переработчик мяса в масштабе не только Жамбылской области, но и Казахстана.

О пройденных годах, о достижениях предприятия, проблемах и перспективах в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель компании «Первомайские деликатесы» Нуржан Бажанов.

- Нуржан Кадыркулович, когда началось становление Вашего предприятия?

- Точкой отсчета деятельности нашей компании в мясоперерабатывающей отрасли можно назвать 2005 год. С самого начала работы мы стремились к идеальному качеству, а для этого вводили все возможные принятые стандарты качества. Сегодня у компании «Первомайские деликатесы» имеется два мясоперерабатывающих завода, производится убой крупного рогатого и мелкого рогатого скота. Оба эти предприятия сертифицированы по стандартам ИСО-2005, ИСО-9001, «Халал». А это показатель и гарантия строжайшего соблюдения требований безопасности и качества к казахстанской продукции.

Вся наша продукция высокого качества, и это позволяет заниматься успешным экспортом в Российскую Федерацию, страны Ближнего Востока (Бахрейн, ОАЭ). На рынке Арабских Эмиратов произведенная нами баранина конкурирует с продукцией из Новой Зеландии. Известно, что новозеландская баранина очень ценится на мировом рынке. И еще один немаловажный момент хотелось бы отметить - аккредитацию Арабских Эмиратов имеют на сегодняшний день в Казахстане всего четыре предприятия. И мы одно из них.

Раньше мы экспортировали нашу мясную продукцию через нашего партнера. Так, с 2019 года в Объединенные Арабские Эмираты было экспортировано более 600 тонн баранины. Тем не менее, все наши силы направлены и на развитие экспорта на внутреннем рынке. С недавнего времени мы экспортируем говядину в Кыргызскую Республику. Надеемся также получить разрешение на экспорт в Китай. Для этого в прошлом 2020 году наше предприятие прошло инспекцию Министерства сельского хозяйства РК, сейчас ожидаем ответ уполномоченных органов Китайской Народной Республики.

- Три года назад «Первомайские деликатесы» расширились, открыв новый комплекс. Была ли поддержка государства?

- Да, новый комплекс был построен в 2017 году при поддержке государства в рамках программы «Даму - Өндіріс», предоставляющей кредит по льготной ставке. Если говорить об оказанных мерах государственной поддержки, то можно назвать еще и субсидирование процентной ставки в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2025».

- Какова мощность и стоимость нового предприятия?

- Годовая мощность предприятия, которое было введено в эксплуатацию 28 февраля 2017 года, - 6 380 тонн мясной продукции. Стоимость проекта – 223 миллиона тенге. Реконструкция колбасного цеха позволила открыть 125 новых рабочих мест.

- Какую продукцию выпускают «Первомайские деликатесы» и где ее можно купить?

- Мы выпускаем различные виды мяса - баранину, говядину, субпродукты, как в охлажденном, так и замороженном виде, мясные отруба и стейки. А купить можно и в крупных торговых сетях, и в небольших, как это называется, «магазинчиках у дома». Наша продукция из-за своего высокого качества охотно используется рестораторами и в сетях фастфуда.

- С какими проблемами Вы сталкиваетесь в процессе работы?

- Самой, пожалуй, серьезной проблемой для мясопереработчиков является дефицит кондиционного скота. Государственная программа «Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота РК» направлена на экспортные поставки за границу кондиционного мяса. И дефицит кондиционного скота является проблемой не только отечественных предпринимателей, но и, скажем, соседних российских, узбекских, которые говорят о нехватке кондиционного скота для формирования экспортных поставок в нужных объёмах. При этом животноводы называют еще и проблему породного преобразования, так как беспородные животные не могут набрать нужного веса в короткий срок, а это приводит к серьёзному удорожанию мяса.

У нас в Казахстане в ноябре прошлого 2020 года истек срок запрета на вывоз крупного рогатого и мелкого рогатого скота. С этого момента цены на скот резко выросли. Цена поднялась с 800 до 1 100 тенге и даже выше. Думаю, что дефицит сырья и рост цен приведут к росту цен на готовую продукцию, что, конечно же, скажется на рядовом потребителе.

Если говорить о государственной поддержке, то в целом сейчас государство создает все необходимые условия для крестьян. Стали доступны субсидии при сдаче скота на перерабатывающие предприятия.

- Спасибо за беседу!