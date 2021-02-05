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Мы значительно укрепим позиции предпринимательского класса через приватизацию госактивов – Президент РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
5 Февраля 2021, 20:08
Мы значительно укрепим позиции предпринимательского класса через приватизацию госактивов – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан, сказал о том, что программа «Народное IPO» будет возобновлена для того, чтобы казахстанцы получили возможность обрести часть национального богатства и внести свой вклад в развитие флагманов отечественной экономики, передает МИА «Казинформ».

«Реализуемая нами сегодня системная модернизация страны направлена на последовательное раскрытие потенциала людей в обществе, экономике, культуре. На это также нацелены последние изменения в сферах государственного планирования и управления.

Мы будем поэтапно устранять все существующие дисбалансы и барьеры на региональном уровне, поскольку для построения сильного независимого Казахстана нам нужны конкурентоспособные регионы и устойчивое развитие каждого города и села. Мы значительно укрепим позиции предпринимательского класса через приватизацию госактивов на пять триллионов тенге до 2025 года. Возобновим программу «Народное IPO», чтобы казахстанцы получили возможность обрести часть национального богатства и внести свой вклад в развитие флагманов отечественной экономики», - сказал Президент РК.

Напомним, сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на первом заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан.


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