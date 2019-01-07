Мы живем в дружбе и доверии всех конфессий и этносов - Нурсултан Назарбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил Свято-Успенский кафедральный собор и сердечно поздравил православных христиан с Рождеством, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые друзья, я сердечно поздравляю вас со светлым праздником - Рождеством Христовым. Сегодня весь Казахстан, все представители конфессий, этносов отмечают этот праздник, так же как мы отмечаем и мусульманский праздник Курбан айт», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил, что «с праздником Рождества связаны добро, благополучие, когда прощаются старые обиды, и люди оказывают помощь нуждающимся и возносят молитву Господу».





«С первых дней нашей независимости я проводил работу, и благодаря вашей поддержке мы живем в дружбе, благополучии и доверии всех конфессий, всех этносов Казахстана... Развивалась экономика, по мере возможности мы повышали благосостояние нашего народа. Спасибо, что православные христиане постоянно поддерживали мою деятельность, мою работу, и я это всегда чувствовал, все годы независимости», - подчеркнул Президент.





По словам Главы государства, в Казахстане православие ведет свою историю с 1860-х годов.

«Сегодня по стране есть 390 культовых сооружений, 301 объединение, есть духовная семинария в Алматы. Бог один, познание и постижение Бога у каждого разное. Мы идем разными путями, но вечные ценности добра, единства, благополучия, взаимопонимания всегда едины для всех», - заключил Нурсултан Назарбаев.















