Мы за всех переживаем - начальник ювенальной полиции Алматы Лейла Алипбаева

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – От лейтенанта до полковника почти за 25 лет службы в органах внутренних дел. Начальник отдела ювенальной полиции департамента полиции Алматы полковник Лейла Алипбаева корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала, как справляется с трудностями на работе и в жизни.

Лейла Алипбаева работает в полиции Алматы с 1995 года. Сначала была инспектором по делам несовершеннолетних управления внутренних дел Алатауского района города, старшим инспектором по особым поручениям ДВД города, а вот уже сегодня начальник отдела ювенальной полиции департамента полиции города.

«Я хотела быть полицейским еще тогда, когда училась в педагогическом институте. У меня есть два образования: педагогическое и юридическое. К нам тогда приходили инспекторы по делам несовершеннолетних, рассказывали о правонарушениях, разъясняли наши права. Я поинтересовалась у них о профессии в органах. Моя квалификация тогда подходила по требованию, и я решила испытать свою судьбу и попала в полицию. Сейчас нисколько не жалею. Моя работа связана с детьми, а мне нравится с ними работать. Это интересно. Еще будучи активной школьницей, я присматривала за младшими классами. Может это из-за того, что моя мама - педагог», - сказала она.

Лейла Алипбаева в семье самая старшая из четверых детей. Она и младший брат связали свое будущее с юриспруденцией, а еще двое братьев пошли по стопам своего отца – стали инженерами-строителями.

«У нас насыщенный и ненормированный график работы. Иногда приходится работать по ночам. Встречаем очень разных людей. В мегаполисе часто случаются какие-то правонарушения: теряются дети, подростки совершают кражи, происходят еще другие правонарушения, некоторые попадают в неприятности. Тяжело видеть смерть ребенка. Такие случаи, к сожалению, встречаются. Мы за всех переживаем, трудно переносим такие моменты. Это большой стресс», - заявила она.

Она также рассказала, что сейчас повысился уровень образования и ответственность родителей за своих детей по сравнению с 2000 годами.

«Мы не только с детьми, но и родителями тоже работаем. Есть такие, кто не уделяет время своим детям, злоупотребляет алкоголем. Приходится с ними тоже проводить праворазъяснительную беседу», - говорит Лейла Алипбаева.

Несмотря на все такие трудности, наша героиня не расстраивается. Она в свободное от работы время предпочитает быть с семьей, гулять по паркам, смотреть фильмы и таким образом старается отвлечься от работы.

«Я люблю свою работу и не согласна с теми, кто считает эту профессию не женской. У каждого человека свои интересы. В нашу задачу входит обеспечение защиты прав и законных интересов детей. В нашем подразделении почти 70% - это женский состав. Интерес со стороны молодых девушек растет. Они понимают всю ответственность и насколько работа тяжелая. Но им нравятся носить погоны и быть в форме. При этом они все успевают и дома и на работе. Главное, я думаю, это любить свою профессию. Человек от работы должен получать удовольствие и каждый день на работу приходить с хорошим настроением. Я скучаю по своему любимому коллективу, работе, когда бываю в отпуске. Может из-за того, что много времени провожу с ними. Я с ними уже не хочу расставаться», - заключила она.

Полковник полиции посоветовала всем не бояться брать на себя ответственность, быть целеустремленным, объективным, преданным своему делу.

В конце беседы Лейла Алипбаева поздравила всех женщин с праздником 8 Марта и пожелала им крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и процветания.