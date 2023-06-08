Мы являемся свидетелями процесса разрушения самого фундамента мирового порядка - Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мы являемся свидетелями процесса разрушения самого фундамента мирового порядка, который был построен с момента создания Организации Объединенных Наций. Об этом сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе Международного форума Астана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«ООН остается единственной универсальной глобальной организацией, которая объединяет все человечество. Между тем мы не добьемся успеха в решении нынешних вызовов без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности. Необходимо, чтобы голоса представителей «средних держав» в Совете звучали более весомо и были услышаны», - отметил Президент.

«Недавние «новые кризисы» – начиная от COVID-19 и заканчивая вооруженными конфликтами – угрожают хрупкой международной экосистеме. Однако причины этой нестабильности уходят корнями глубоко в наше прошлое. Мы также являемся свидетелями возвращения спустя 30 лет прежнего разделяющего нас «блокового» мышления. Силы раскола не являются исключительно геополитическими. Они также имеют экономическую подоплеку. Сама экономическая политика открыто используется в качестве оружия. Это противостояние включает в себя санкции и торговые войны, целенаправленную долговую политику, ограничение доступа или изолирование от источников финансирования, а также контроль над инвестициями. В совокупности эти факторы постепенно подрывают фундамент, на котором основывается глобальный мир и процветание последних десятилетий: свободная торговля, глобальные инвестиции, инновации и честная конкуренция», - продолжил Касым-Жомарт Токаев.

«Это в свою очередь провоцирует социальную напряженность и раскол внутри государств и напряженность между ними. Увеличивающийся разрыв в культуре и ценностях: все эти тенденции превратились в экзистенциальные угрозы. Усилия, направленные на то, чтобы повернуть вспять эти тенденции, становятся все сложнее из-за широко распространенной дезинформации, которая сегодня становится еще более изощренной и опасной. Параллельно с этим новые технологии, начиная с искусственного интеллекта (ИИ) и заканчивая биотехнологиями, имеют глобальные последствия, но внедряются только в рамках узких национальных границ. В совокупности эти факторы подталкивают глобальный мировой порядок к критической точке», - отметил Глава государства.

«Результатом является растущее недоверие, которое оказывает негативное влияние на функционирование известных международных форумов, существующих рамок, режимов безопасности, механизмов в области нераспространения. Таким образом, мы сталкиваемся с неопределенностью, растущей нестабильностью и конфликтами. Это, в свою очередь, побуждает увеличивать расходы на оборону, на новейшие вооружения, которые, в конечном счете, ничего не гарантируют. Об этом свидетельствует и то, что впервые за полвека мы столкнулись с перспективой применения ядерного оружия. Все это происходит как раз в тот момент, когда нам безотлагательно необходимо сосредоточиться на угрозе экзистенциального изменения климата», - считает Президент РК.

«Главная мысль заключается в том, что в то время как факторы геополитического давления отталкивают нас друг от друга, мы сталкиваемся с ясным и мощным императивом к сближению, взаимодействию, сотрудничеству, движению навстречу друг другу. В такое время Международный форум Астана представляет еще одну возможность для того, чтобы обратить эту тенденцию вспять. Только встречаясь, советуясь, будучи взаимно честными в отношении наших проблем, забот и надежд, международное сообщество сможет решить эти вопросы. Только так мы сумеем сформировать наше общее будущее и вернуться к постепенному строительству более стабильного, справедливого и процветающего мира для всех», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.