Мы вступаем в эпоху больших ощутимых перемен - Элина Паули

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В эксклюзивном интервью Президент РК очень открыто выражал свое мнение, как критичное – признание каких-то ошибок и одновременно признание сильных сторон Казахстана. Таким мнением поделилась заместитель директора Научно-исследовательского центра «Молодежь» КИОР «Рухани Жаңғыру» Элина Паули, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я внимательно слушала это выступление, потому что Президент очень открыто выражал свое мнение, как критичное – признание каких-то ошибок и одновременно признание сильных сторон Казахстана. Была дана полная оценка событийному январю в Казахстане. Здесь еще предстоит, конечно, большая работа. Президент указал на недоработку каких-то государственных органов и Средств массовой информации. Но в то же время, Глава государства очень убедительно сказал о том, что это до сих пор расследуется и будет расследовано в ключе закона. Во-вторых, каждый случай будет рассматриваться отдельно, чтобы не пострадали простые граждане», - отметила Элина Паули.

В ходе беседы спикер подробно остановилась на главных тезисах Президента, озвученных в интервью.

«Экономика и политика должны идти вместе, быть на одном уровне. Экономика должна ориентироваться на политику, а политика – на экономику. Наверное, это один из основных посылов в интервью Президента. Так как занимаюсь вопросами и проблемами молодежи, Президент отметил, что молодежь перестала читать художественную литературу. Но это звучало не в укор молодому поколению, а как призыв к действию для использования каких-то новых технологий, чтобы заинтересовать молодежь. Для себя отметила момент касательно того, что январские события показали, что ответственность на себя государственные органы, к сожалению, не смогли взять. Думаю, что здесь также было обращение и к самим гражданам Казахстана, что на сегодняшний день люди должны брать ответственность на себя, за свою жизнь, за профессионально выполненную работу, за свое окружение. Каждый человек должен быть ответственным, нельзя во всех грехах винить государство. На сегодняшний день мы действительно вступаем в эпоху больших ощутимых перемен, пора осознавать, что в наших руках есть многое. Мне кажется, об этом нужно задуматься каждому гражданину нашей страны», - считает заместитель директора НИЦ «Молодежь».

По мнению Элины Паули, в определенный момент силы мобилизовались.

«Президент взял под контроль ситуацию, часто выходил в СМИ с обращением. Даже сейчас проходит ряд встреч. Считаю, что Администрация Президента вовремя подключилась и выполняет свои функции», - добавила спикер.