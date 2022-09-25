Мы всегда поддерживаем друг друга - Димаш Кудайберген о Геннадии Головкине

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген на встрече с фанатами в Алматы сказал, что с детства любит бокс и смешанные единоборства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отвечая на вопросы ведущих во время мероприятия, Димаш отметил, что очень уважает боксера Геннадия Головкина.

«Я поздравил Геннадия Головкина после боя с Канело. Он, несмотря на 40-летний возраст, продемонстрировал свои лучшие качества, достойно выступил и отбоксировал все 12 раундов против сильнейшего соперника. Это редкое качество и оно вызывает уважение. Гена для меня всегда чемпион. Желаю нашему батыру крепкого здоровья и успехов», - сказал певец.

Димаш также рассказал, что они с Геннадием Головкиным знакомы больше семи лет.

«Он мне как брат, мы всегда поддерживаем друг друга, мотивируем, вдохновляем. Пусть будет много таких чемпионов, как он, который прославляет нашу страну», - заявил он.

Димаш Кудайберген сказал, что давно планировал исполнить гимн перед боем GGG. 18 сентября певец исполнил гимн Казахстана перед началом боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, сорвав бурю оваций на переполненном стадионе T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген после большого сольного концерта «Stranger» встретился с фанатами на Almaty Arena и ответил на многие вопросы.

Фото: instagram.com/dimash.news