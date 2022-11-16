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Мы видим попытки оправдать преступные деяния и представить их как народное восстание - Президент о январских событиях

16 Ноября 2022, 10:54
Мы видим попытки оправдать преступные деяния и представить их как народное восстание - Президент о январских событиях
16 Ноября 2022, 10:54

Мы видим попытки оправдать преступные деяния и представить их как народное восстание - Президент о январских событиях

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Трагические январские события стали беспрецедентным испытанием для нашей страны, сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В те черные дни заговорщики и радикалы посягнули на устои нашего государства. Они использовали мирные митинги для того, чтобы разрушить стабильность в нашей стране. Здесь нужно четко отделить причины мирных демонстраций и цели заговорщиков, пытавшихся осуществить государственный переворот.

К январской трагедии привели девальвация идеи справедливости, взаимное отчуждение государства и общества. На мирные демонстрации вышли люди, десятилетиями страдавшие от системных социально-экономических проблем. Это понятно. Однако у преступных элементов были другие мотивы. Используя заранее подготовленных провокаторов и бандитов, они превратили протесты граждан в массовые беспорядки.

В результате Алматы погрузился в хаос, ситуация практически вышла из-под контроля. Были захвачены административные здания. Выйдя на улицы, они крушили и грабили все на своем пути. Одним словом, творили все, что хотели. Но, несмотря на критическое положение, наши граждане сумели сохранить непоколебимый дух Алматы. Жители сплотились и вместе вышли на защиту любимого города. Конечно, бандиты не ожидали этого», - отметил Президент РК.

«Мне, как коренному алматинцу, было очень больно видеть, как преступники разрушают город – золотую колыбель нашего народа. В тот момент любое промедление привело бы к тому, что бандиты, почувствовавшие свою безнаказанность, растерзали наш любимый город.В критический для судьбы страны момент наш народ проявил беспримерное единство и решительность. Мы показали, что готовы пойти на любой риск ради защиты нашей государственности. Весь народ Казахстана в эти трудные дни переживал за алматинцев. К сожалению, сейчас мы видим попытки оправдать преступные деяния и представить их как народное восстание.Хочу еще повторить: надо четко различать мирные митинги населения и кровавые преступления, совершенные бандитами. Благодаря решительным и смелым действиям мы смогли достаточно быстро восстановить законность и порядок», - продолжил Глава государства.
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